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2019年诺贝尔化学奖揭晓 日本化学家吉野彰获奖

2019年10月09日21:08  来源：人民网-国际频道
 
2019年10月9日晚7点23分，吉野彰手捧鲜花在东京都千代田区与媒体见面。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）
2019年10月9日晚7点23分，吉野彰手捧鲜花在东京都千代田区与媒体见面。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

人民网东京10月9日电 （孙璐 李沐航）当地时间10月9日，瑞典皇家科学院公布，日本化学家吉野彰（71岁）、美国德州大学奥斯汀分校机械工程系教授约翰·B·古迪纳夫（97岁）、美国纽约州立大学化学教授M·斯坦利·威廷汉（77岁）获得诺贝尔化学奖，获奖原因为对锂离子电池所进行的开发，三位获奖者均被称为“锂电池之父”。报道称，该项研究改变了全世界人们的生活，对以IT领域为代表的产业做出了卓越贡献。

现年71岁的吉野彰为日本化学家，毕业于京都大学工学部，现任旭化成名誉研究员、名城大学大学院理工学研究科教授。吉野彰为日本第27名诺贝尔奖获得者，是继2010年铃木章、根岸英一获得诺贝尔化学奖后的第8人。

吉野彰使用钴酸锂开发出现代高性能锂离子电池。锂离子电池是手机、笔记本电脑电池、IT领域中不可或缺的电池能源，同时在机动车、住宅等领域也被广泛运用，该项研究的成功有望在有效利用能源、减轻环境污染、降低排放等方面进一步做出贡献。

据悉，本届诺贝尔化学奖获奖仪式将于12月10日在瑞典斯德哥尔摩举行，三人共获得瑞典皇家科学院颁发的奖金900万克朗（约合人民币650万元）。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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