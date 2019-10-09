外交部：美方在涉疆问题上的伎俩完全是徒劳的

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：继10月7日美商务部宣布以所谓涉疆问题对28个中国实体实施出口限制之后，美国务院宣布将对“拘留”或“虐待”新疆穆斯林少数民族群体负有责任的中国党政官员及其家属实施签证限制。中方对此有何评论？

答：昨天，中方已就美方以所谓涉疆人权问题为借口将28个中国实体列入美国出口管制实体清单向美方提出严正交涉，并表明了严正立场。我愿再次强调，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆也根本不存在美方指称的所谓人权问题。无论美方以何种借口在涉疆问题上对中方实体和人员实施何种限制，都严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方都坚决反对。

必须指出，新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践。这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业作出了积极贡献。美方罔顾事实，围绕涉疆问题对中国大肆诬蔑抹黑，为干涉中国内政蓄意制造借口，干扰新疆反恐努力，阻挠中国稳定发展，只会让中国人民和国际社会进一步认清他们的险恶用心。这些伎俩丝毫动摇不了中国政府和人民捍卫国家主权安全、维护社会发展稳定的坚定意志，完全是徒劳的。

我们奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力措施，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

问：关于美方对涉疆中国党政官员实施签证限制，中方是否会采取反制措施？这是否会影响新一轮中美经贸高级别磋商？

答：我刚才已经说过了，中方奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力的措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

至于你关心的中美经贸高级别磋商，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将与美方举行下一轮中美经贸高级别磋商。我们希望美方与中方共同努力，相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上推动磋商取得进展。

问：28家中国实体被美方列入出口管制实体清单后，外界预期中方也会把美国实体列入清单予以反制。该清单目前进展如何？将于何时公布？

答：你指的是“不可靠实体清单”吧？（记者点头）

昨天我已经说过了，中国商务部新闻发言人不久前介绍过，目前，“不可靠实体清单”制度正在履行内部程序，将于近期发布。具体情况建议你向商务部询问。

问：据报道，3日，厄瓜多尔各地爆发抗议冲突，厄总统莫雷诺随即宣布全国进入紧急状态。7日，莫发表电视讲话称，厄社会受到抗议活动的严重冲击，抗议活动暴力色彩越来越严重。8日，厄总统莫雷诺决定将中央政府从首都基多临时迁往第一大城市瓜亚基尔。中方对此有何评论？

答：中方高度关注厄瓜多尔政局动向。中方反对一切形式的暴力行为，希望厄有关各方能够在宪法和法律框架内，通过对话协商和平解决分歧，保持政局稳定。

问：美方是否已告知中方将要被制裁的中国官员名单？

答：我刚才已经回答过了，中方对美方的这一错误做法表示坚决反对。我们奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力的措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

问：有报道称中方可能会收紧与反华群体有联系的美方人士的赴华签证。中方对此有何评论？

答：我不了解你提到的情况。我可以告诉你的是，中方对中美之间的正常人文交流一向持积极态度。长期以来，我们一直欢迎美国各界人士来华访问、参会交流，并在签证等方面提供了应有的便利。

与之相反的是，一段时间以来，美方却对中方的学者、学生、企业界人士和科技人员等赴美采取了拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施，阻挠中美正常的人文交流与人员往来，也损害了中方人员的人身安全与合法权益。

中方已经向美方表达了严重关切。美国很多高校、智库等人士也公开对这种做法表示了反对。是谁在为中美之间的人文交流创造便利，是谁在为两国人员的往来设置障碍，大家都看得清清楚楚。

我们希望美方摒弃冷战和零和思维，正视基本事实，为两国各界交往架设桥梁，而不是构筑高墙，采取有效措施进一步推动和便利两国人文交流。

问：据报道，昨天，欧洲议会提名伊力哈木为“萨哈罗夫思想自由奖”候选人。中方对此是否感到担忧？如伊力哈木最终获奖，中方是否准备采取应对举措？

答：你提到的这个人因为犯有分裂国家罪被中国司法机关判处无期徒刑。他曾经是大学教师，但在课堂上公开将制造暴恐案件的极端恐怖分子称为“英雄”，还利用教师的身份，拉拢、诱惑、裹胁一些人员出境参加“东突”势力活动，是支持极端暴恐活动的分裂分子。

有关机构打着所谓“人权”、“自由”的幌子为这样一个支持极端暴恐活动的分裂分子来进行“漂白”，是对其犯罪活动的纵容和鼓励，也是对法治和人权的亵渎和愚弄。我们要求有关机构明辨是非，收回提名，停止支持分裂和暴恐势力。

问：中方是否知道美方将制裁的有关中方官员的名单？

答：我们对美方的错误做法表示坚决反对。

问：第一个问题，你能否告知本次国庆阅兵式和群众游行大概花了多少钱？第二个问题，NBA季前赛在中国被暂停转播。那么中国球迷在本周末怎么观看比赛呢？

答：你的第一个问题不是外交问题。但我想，你作为在北京的外国常驻记者，应该观看了有关庆祝活动，也感受到了中国人民高度的爱国热情。

关于第二个问题，我昨天已经就NBA的有关问题作了回应，没有要补充的内容。

问：据报道，NBA总裁萧华今天抵达中国，并将会见中方官员讨论NBA涉香港有关问题。中方官员是否将与其会见？

答：我不了解你说的情况。

问：中方是否会派代表出席日本德仁天皇的即位庆典？会派哪位官员出席？

答：中方已经收到了邀请，出席情况我们会适时发布。

问：中国官媒指责苹果公司支持香港示威者，称苹果应用商店的一款应用程序可帮助示威者识别香港警察的行踪。中方是否就此与苹果公司沟通？是否已要求苹果公司下架该应用？

答：我不了解你说的具体情况。我能告诉你的是，近来在香港发生的极端暴力犯罪行为挑战香港的法治和社会秩序，威胁香港市民的生命财产安全，也破坏了香港的繁荣稳定。任何有良知和正义感的人都应该对此予以抵制和反对，而不是支持和纵容。

(责编：刘洁妍、杨牧)