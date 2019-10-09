环球时报社评：以平常心面对中美新一轮磋商的不确定性

原标题：社评：以平常心面对中美新一轮磋商的不确定性

中美新一轮经贸高级别磋商当地时间10日、11日将在华盛顿举行。围绕这一轮谈判双方显然进行了更加充分的准备，美方不久前做了一些包括调门积极的表态，但就在中国代表团出发前后，又发生了美方将中国28家机构和企业列入实体清单以及对中国涉疆官员实施签证限制等新的施压行动。

冷静的分析告诉我们，即将到来的谈判会相当艰苦，结果很不确定。据了解，中国代表团在完成预定的磋商议程后，将在美国时间11日晚上启程回国。中国社会需要带着一颗平常心审视这一轮磋商，坦然面对它的任何结果。

下个周二就将是10月15日，也就是美方之前宣布推迟加征中国商品新关税的截止时期。我们认为，完全没必要让那个日子成为中国人心理上的达摩克利斯之剑。中美贸易战已经打了一年半多，避免或者新增一场冲突都具有重要现实意义，但同时应该看到，今天任何一场冲突的意义又都是局部的。中美整体经贸关系是个大的战略问题，每一场冲突实为塑造双方战略大格局的中间环节。?

打打谈谈，一切都有很高的不确定性，这很可能就是中美经贸关系接下来的常态。每一次谈判我们都应认真对待，争取好的结果。但我们又必须保持充分定力，永远都敢于维护自己的核心利益，不惧谈判将有更多的周折。我们需要在相互矛盾、彼此关系复杂的各种动向、可能性以及不同选择之间建立一个平衡点，让它成为中国国家利益充满韧性的支点。

事情的积极结果永远都值得争取，但对中国这样的国家来说，又没有什么不好的结果是可怕的。这不是模棱两可的说辞，它之所以是一种有力量的态度，是因为中国国家实力的雄厚以及向中国发展提供了最大推力的是内在动力，而非外部的好恶。我们总说把自己的事情做好比什么都重要，这是一句大实话，而非外宣口号。

中美贸易战一直在打，但是北京先进的大兴机场新近投入了运营，中国的高铁、高速公路、城市轨道交通的里程都在延伸。中国人大概都相信，无论中美怎么打打谈谈，中国的基建都会继续，各种民生建设也都会持续发力，我们的科研会因为受到刺激而加大投入。中国的经济能力在不断爬坡，我们的经济相对水平怎么可能调头走下坡路呢？

贸易战什么时候结束，说实话不取决于中国。但是把中国继续发展好，各种能力建设好，则越来越取决于中国自己。近20个月的贸易战让这一逻辑进一步凸显出来，这个逻辑对中国战略机遇期形成了新的强化。

两国肯定不是当年美苏那样的关系，冷战无论如何也回不来。但是前几年的中美关系也显然回不去了。美方一些人不断挑起与中国的摩擦，但控制这种摩擦对华盛顿同样很重要。未来中美怎么相处，中美都不熟悉，这大概也是两国经贸磋商迟迟不能落下帷幕的深层原因。

中美关系或许要“摸着石头过河”了。中国人需要放平心态，不急不躁。中美关系的复杂性里有很多需要我们逐渐了解、认真把握的东西。我们不应寄希望于某种能带来惊喜的突破，也无需担心出现什么难以承受的变故。世界在变局当中，我们需多积蓄力量以应对不测，保持与人为善的基本态度，为化解冲突不断提供可能。中国作为大国，有底气这样自信地往前走。

(责编：刘洁妍、杨牧)