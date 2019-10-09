原标题：悲剧重演！地中海海域又发生船难 近30人或葬身鱼腹

中新网10月9日电 据联合国网站消息，国际移民组织8日表示，10月6日至7日夜间，意大利兰佩杜萨岛海域发生一起船难，可能有30人不幸遇难。

该组织表示，一艘载有50至55人的船只在距离兰佩杜萨岛海岸7英里的地方倾覆。船只当时超载，附近的天气状况糟糕。载有移民的失事船只是一艘从突尼斯凯尔凯纳岛(Kerkennah Island)驶来的超载木船。

救援人员发现了22名幸存的移民，同时意大利海岸警卫队和金融警卫队发现了13具尸体。截至8日上午，仍有17名移民失踪，其中包括妇女和至少两名儿童。失踪人员是来自科特迪瓦、喀麦隆、几内亚科纳克里和突尼斯的国民。

国际移民组织工作人员向救援工作提供了协助。

这场新的悲剧使地中海确认的死亡总数达到1071人，其中近三分之二的死亡发生在北非和意大利之间的水域。

国际移民组织报告称，自2014年1月1日以来，在地中海丧生的遇难移民人数已达到15750人，这大约是连接中东和希腊的地中海东部走廊总死亡人数的十倍，也几乎是连接北非和西班牙的西部通道死亡人数的十倍。

联合国难民事务高级专员办事处同一天对于这一新的船难事件发表评论指出，该机构再次对那些信任走私者和贩运者的人的悲惨生命损失表示哀悼。国际社会不应继续允许人口贩运者逍遥法外，他们利用人们的绝望，并做出虚假承诺。难民署表示，应加倍努力追究犯罪者的责任。同时，地中海移民路线沿线的政府当局之间也需要加强合作，共同应对这一问题。

(责编：冯粒、曹昆)