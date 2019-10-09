第四届中国-中东欧国家创新合作大会在塞尔维亚举行

新华社贝尔格莱德10月8日电（记者石中玉 王子辰）第四届中国-中东欧国家创新合作大会8日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。

塞尔维亚总理布尔纳比奇在开幕式致辞中说，塞尔维亚重视与中国的良好关系，希望借举办本次创新合作大会的机会加深整个中东欧地区在创新、人工智能、机器人以及数字化方面的合作。

塞尔维亚负责创新和技术发展的部长波波维奇在致辞时表示，第四届中国-中东欧国家创新合作大会为塞尔维亚制定创新政策提供新思路，并将进一步促进国家经济发展。

中国科学技术部部长王志刚在致辞中说，科技创新合作已经成为中国-中东欧国家合作的新亮点。本次创新合作大会是从“16+1”发展到“17+1”后的首次大会，必将推动中国-中东欧国家友好合作关系进一步深入发展。

王志刚说，中东欧国家是中国长期以来开展国际科技合作的重要伙伴，科研机构、科研人员之间建立了相互信任和非常友好的关系，在机械制造、新材料、航天、食品加工和生物工程等诸多领域取得了丰硕的合作成果，并逐渐构建起全方位、多领域、多层次的科技创新合作全新格局。

本次大会为期两天，来自中国和17个中东欧国家的近600名代表参加。会议期间，中国企业和院校共与塞尔维亚签署12项合作协议，涉及医药、环境保护、智慧城市、共建实验室等多个领域。

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