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意大利前总理伦齐父母涉税案：两人均获刑21个月

2019年10月09日14:22  来源：中国新闻网
 

　　据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利前总理马特奥·伦齐的父亲蒂齐亚诺·伦齐和母亲劳拉·博沃利因涉嫌开具假发票偷税漏税案在佛罗伦萨法院宣判。该法院认定两人罪名成立，一审分别被判处21个月的监禁，监外执行。

　　据报道，法院在判决附加条款中宣布，蒂齐亚诺·伦齐同时被终身剥夺了税务委员的身份，并暂停其公司职务6个月；同案中的意大利企业家路易吉·达戈斯蒂诺附带民事赔偿19万欧元。该判决将在90天内向社会公布。

　　意大利前总理伦齐的父亲蒂齐亚诺·伦齐在判决下达的第一时间表示，他对司法公证已经完全丧失信心，并对法院的判决表示不服，将委托律师向上一级法院提出上诉。

　　报道称，意大利前总理伦齐父母所涉的发票税案，发生在2015年，案中涉及两张增值税为2万欧元和14万欧元的发票。被告始终坚持自己无罪。

　　此前，被告的代理律师曾强调，案件中所涉及的发票，均为正规合法发票，发票的使用也在法律允许的范围之内。该律师表示，相信案件对前总理伦齐的父母不会造成不良社会影响。

　　面对佛罗伦萨法院对前总理伦齐父母的判决，意大利自由党领导人埃托雷·罗萨托表示，目前认定前总理伦齐的父母有罪还为时尚早，他们将尊重正义、尊重法官，并将等待最高法院的最终裁决。（博源）

(责编：刘晗璐(实习生)、曹昆)
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