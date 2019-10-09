原标题：白宫拒绝配合针对特朗普的弹劾调查

新华社华盛顿10月8日电（记者孙丁 邓仙来）美国白宫8日致信国会民主党人，说总统特朗普及其政府不会配合当前的弹劾调查。

总统律师西波隆当天在信中称，众议院启动针对特朗普的弹劾调查受党派政治驱使，缺乏法律依据，违背正当程序等，比如众议院议长佩洛西在宣布启动弹劾调查前没有让全院表决。

这封信的收件人包括佩洛西、众议院情报委员会主席希夫等。佩洛西当晚对此发表声明说，这封信明显是错误的，是白宫试图非法掩盖事实的又一举动。

分析人士认为，白宫同国会民主党人或就弹劾调查启动程序展开法律战，府院斗争预计将进一步升级。

特朗普因一起“电话门”事件正面临弹劾调查。8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普7月与乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查其政治对手、美国前副总统拜登及其儿子亨特，白宫还采取某些措施“封锁”二人通话记录。另据美国媒体报道，特朗普还下令冻结一笔军事援助以施压乌克兰。

“电话门”事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人政治利益并寻求外国势力干预美国总统选举。9月下旬，佩洛西宣布众议院启动针对特朗普的弹劾调查，众议院下属委员会随后向美国国务卿蓬佩奥、特朗普私人律师朱利安尼等发放传票，要求他们提交“电话门”事件有关文件以配合调查工作。

美国驻欧盟大使桑德兰原定10月8日到国会提交证词，但当天凌晨接到美国国务院通知，被告知特朗普政府不准许他出席。众议院情报委员会随后向桑德兰发放传票，他被民主党人视为“电话门”事件中一位关键人物。

特朗普此前称，他要求乌克兰调查拜登父子无关政治，只因为反腐败，并反复抨击弹劾调查是对他的“政治迫害”。拜登今年4月宣布竞选下届美国总统，被特朗普视为主要竞争对手之一。

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