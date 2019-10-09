中欧关系暨中罗建交70周年研讨会在罗马尼亚举行

新华社布加勒斯特10月8日电（记者陈进）中欧关系暨中罗建交70周年研讨会8日在布加勒斯特大学图书馆举行，中国驻罗马尼亚大使姜瑜、中国公共外交协会副会长陈育明、罗外交学院院长彼得、罗外交部亚洲事务特别代表伊斯蒂奇瓦亚以及当地多个智库的负责人等约150人出席。

姜瑜在研讨会上指出，中国和欧洲都是世界多极化的重要一极，在世界百年未有之大变局中，中欧关系的战略性和时代性更加凸显。双方应展现责任担当，携手应对全球性挑战，共同维护国际公平正义，做和平、增长、改革、文明的伙伴，为推动世界多极化、改善全球治理、促进世界和平稳定做出应有的贡献。

谈及中罗关系，姜瑜指出，中罗建交70年来，双边关系始终围绕友好合作的主线稳步前行。在新形势、新挑战面前，如何巩固传统友谊，深化双边关系，是值得两国认真思考的课题。

陈育明在会上表示，建交70年来，中罗表现出高度的政治智慧，相互尊重、支持与信任。中国珍视中罗双边关系和情谊，在涉及彼此重大利益与关切的问题上，两国要坚定相互支持。

中国国际问题研究院亚太所所长刘卿表示，当前，中欧合作处在承上启下、继往开来的重要时期，双方需要积聚共识，做大互利共赢的合作蛋糕，妥善处理分歧，进一步加强中欧关系中的韧性。

罗外交学院院长彼得表示，罗中建交的70年是真诚友谊的70年、共同发展的70年、坚实关系的70年。彼得高度赞赏“一带一路”倡议，他坚信这一倡议将为包括欧洲在内的其他国家提供历史发展机遇。他希望罗马尼亚作为共建“一带一路”国家，充分把握好这一机遇。

伊斯蒂奇瓦亚说，欧中双方应携手应对全球性挑战，妥善处理分歧和不同，塑造更坚韧、更平衡、更有成果的欧中关系。为此，欧中双方要创新合作模式，拓展合作领域，共同努力创造开放、公平、非歧视的环境，让欧中关系健康持续发展。

北京外国语大学中东欧研究中心主任、中罗友协副会长丁超在研讨会上回顾了中罗友好交往的历史，强调70年来中罗两国跨越了时空和语言的障碍，不断拓展和深化了两国人民的相互了解和两种文化的互学互鉴。他强调，语言文化对于民心相通和提升合作水平起着无法替代的桥梁作用，希望两国加强语言文化的交流与培养。

中国公共外交协会陈育明副会长率专家学者团8日抵罗，参加由罗外交部、外交学院和中国驻罗使馆共同主办的本次研讨会。

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