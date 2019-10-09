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中方谴责袭击联合国驻马里维和人员暴行 呼吁国际社会提供帮助

2019年10月09日11:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月8日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表吴海涛10日在安理会审议马里问题上发言，谴责袭击联合国驻马里综合稳定特派团的暴行，呼吁国际社会为马里及地区国家政治、安全和发展提供帮助。

吴海涛表示，中方强烈谴责10月6日发生的针对联合国驻马里综合稳定特派团的袭击，对遇难的维和人员表示哀悼，向遇难者家属表示慰问，希望伤者早日康复。

他说，当前，马里和平和解进程正在缓慢推进，包容性全国对话的筹备工作正逐步展开，马里中部族群间和解进程也取得进展。同时，马里及周边萨赫勒地区安全形势对落实《马里和平与和解协定》构成挑战。他呼吁，国际社会应继续关注马里问题，从以下方面为马里及地区国家政治、安全和发展提供帮助。

支持马里推进和平与和解进程。马里各方应以全国对话为契机，共同致力于国家和平与发展，通过充分协商和平解决分歧。国际社会应向马里提供建设性帮助，支持其加强发展能力和政府施政能力，安理会马里制裁机制应严格遵守安理会授权，相关工作应有利于推进政治进程。

支持马里加强安全能力建设。马里政府对保护本国领土和人民负有首要责任。国际社会应继续帮助马里政府提高安全和反恐能力，使其逐步自主承担安全责任。恐怖主义活动没有国界，必须加强地区合作，通过综合手段应对马里境内及周边恐怖主义问题。国际社会应继续为萨赫勒五国联合部队提供支持。中方通过非盟向五国联合部队建设提供了3亿元人民币资金支持。

支持马里实现经济社会发展。发展是和平的基础。国际社会应继续帮助马里巩固经济基础，实现自主和可持续发展，以合作促发展，以发展促和平。中方呼吁各方落实援助承诺，帮助马里政府加大对北部和中部发展的投入。中方欢迎马里北部经济特区建设取得积极进展，希望各方继续推进相关工作，帮助当地民众早日分享和平红利。

支持联马团工作。今年6月，安理会通过第2480号决议，将联马团授权延长一年，并强化了关于马里中部的授权任务，扩大了对萨赫勒五国联合部队的支助。希望联马团合理规划并有效利用现有资源，同马各方充分合作，履行好各项授权。联马团部署环境复杂，希望联马团继续采取措施，加强维和人员安全，确保有效履职。中方支持联马团和安纳迪夫特别代表为协助马里和平进程、加强马里安全能力建设发挥的重要作用。

吴海涛表示，中国是联马团重要出兵国，目前有420余名维和人员在联马团执行任务。中方将同国际社会一道，继续为马里和平、稳定与发展作出贡献。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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