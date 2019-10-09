中国经贸代表团抵美，这个回合会怎样？

美国当地时间10月8日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率团抵达华盛顿，将同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

打打谈谈成常态！

新一轮高级别经贸磋商，无疑给一段时间以来紧张的中美经贸摩擦带来缓和的机会。作为世界前两大经济体，如果贸易战持续升级，越打越紧张，对美国、对中国、对世界而言，都是巨大的伤害。近来，美国经济和世界经济已频频亮起红灯。美国挥舞的关税大棒，把伤害传递给了自己。

上一轮磋商结束是在7月31日，六十多天来，起伏不断。

谈判刚刚达成共识，美方转头又宣布对中国商品加征关税，还罔顾事实，把中国列为汇率操纵国，中方则不得不采取反制措施。

一再升级的贸易战，没有给美国经济带来某些人所说的好处，反到将自己推到了衰退的边缘。事实上，只有通过对话推动合作，才是消除分歧、弥合差异的“最佳药方”。

进入9月，中美频频互释善意。美方推迟对中国商品加征关税，中方支持相关企业自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，一系列良性互动表明双方都期待通过谈判缓和贸易战。

9月19日—20日，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了建设性讨论。

因为“谈”正是为解决问题而去，贸易争端最终还是要通过协商、谈判、对话来解决。

每年人员往来500万人次，平均每天有1.7万人往来于两国之间，每17分钟就起降一个航班，中美之间四十年的交往，早已你中有我，共生互联。求同存异、互利共赢才是最核心的关键词。

进展需要的是诚意与行动

新一轮磋商能否取得实质性进展？这是各方最为关注的。

就在中国经贸代表团动身赴美之时，美方先后宣布将把28家中国政府和商业机构列入“实体名单”，对这些实体进行出口管制；并对中国涉疆官员实施签证限制。美方再次采取的极限施压，使得即将开始的高级别磋商面对更为复杂的局面。

平等、相互尊重，这是磋商的前提，是双方达成的共识，也是中方一贯坚持的态度和立场。

中方反复强调，谈判双方必须尊重彼此核心利益和重大关切，不挑战“底线”，不逾越“红线”，不能以牺牲一方的发展权为代价，更不能损害一国的主权。在涉及中国主权和尊严的问题上，中国必须坚决维护自己的核心利益。

一年多来，中美你来我往的博弈中，谈谈打打、打打谈谈是常态。自2018年2月经贸磋商启动以来，中美已进行了多轮磋商，虽然取得了很大进展，但其间也经历了好几次波折。

即将启动的新一轮中美经贸磋商，无论对于中美双方还是世界来说，都是一个积极转变。鉴于中美经贸摩擦问题错综复杂，作为贸易战被迫反击的一方，中国始终抱着解决问题的态度，为解决双方分歧尽了最大努力，表现出最大诚意。不过，冷静观察过去一年多来磋商进程的坎坷，磋商的走向，仍取决于美方最终能否拿出真正的诚意和行动。

谈，本身是好事，对结果反倒要有平常心。

毕竟，世界最大的两个经济体之间的协调，不可能通过几次谈判实现。

以70年奋斗之国力和中国人民坚强不屈之精神，什么样的磋商结果，中国人都能从容应对。

(责编：刘叶婷、杨牧)