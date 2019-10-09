志愿服务是新时代社会养老服务体系的重要内容

人民网讯 10月10日，由中国社会保障学会、中国红十字会总会事业发展中心和《医药养生保健报》社共同主办，以“养老服务中的志愿服务”为主题的第五届中国养老服务业发展高层论坛在泉州市举行。

与会代表们围绕主题，研讨分析新中国成立70年以来养老服务建设取得的成绩和存在的问题，共同交流社会养老志愿服务和红十字养老志愿服务的好经验和好做法，积极营造养老孝老敬老的社会氛围，推动养老服务事业和产业健康发展。

全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长郑功成在发言中就我国养老志愿服务发展谈了四点看法，一是在养老服务发展中引入志愿服务，是我国养老服务向前发展的必由之路；二是我国是有着异常深厚的志愿服务传统的国家，现在到了应当弘扬的时候了；三是养老服务业中的志愿服务应当是专业的志愿服务；四是我国养老服务领域的志愿者应当主要来自老年人。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹从志愿服务是新时代社会养老服务体系的重要内容，红十字养老志愿服务的实践和探索，不断完善红十字养老志愿服务的工作体系三个方面，对如何开展红十字养老志愿服务进行了具体阐述。江丹主任建议，要进一步聚焦红十字养老志愿服务的工作对象，丰富红十字养老志愿服务的工作内容，进一步加强红十字养老志愿服务的队伍建设，构建红十字养老志愿服务的保障体系，积极探索开展红十字养老志愿服务的方式方法，助力构建养老孝老敬老的社会环境。

主论坛上与会者分别就“推进养老志愿队伍建设，健全发展中国特色的养老服务体系”、“大力发展老龄志愿服务，积极应对人口老龄化”、“加快补齐养老服务短板，全民推动高质量发展”、“在特定社会关系网络中，不断提高养老服务质量”、“从观念到行动：红十字养老志愿服务的专业化建设”、“国内外志愿服务历史视野下的我国当代养老服务发展思考”等主题做了主旨演讲。

(责编：李婷(实习生)、常红)