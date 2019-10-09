中美数百部影视佳作将亮相洛杉矶

人民网洛杉矶10月8日电（记者王如君）中美电影节（Chinese American Film Festival）和中美电视节（Chinese American TV Festival）主办单位美国鹰龙传媒公司8日宣布， 2019第十五届中美电影节和中美电视节将于11月3日至30日在美国洛杉矶及其他城市隆重举行。

中美电影节、中美电视节主席、美国鹰龙传媒董事长苏彦韬表示，2019第十五届中美电影节和中美电视节将在美国电影之都好莱坞及全美各地举办影视盛典、影视高峰论坛暨影视市场、“金天使奖”颁奖典礼、影视推介会等数十场各具特色的大型电影专场、研讨活动和200多场次的影片展映活动。每年超过300家中美影视公司在中美电影节的影视市场平台上交流合作，每年展映超过500部优秀中美电影，观影人数累计已经超过130万人次。

中国驻洛杉矶总领事馆文化领事王瑾说，今年是中华人民共和国成立70周年、中美建交40周年，同时也是中美电影节15周年。15年来，由美国鹰龙传媒举办的中美电影节和中美电视节成为了中美两国文化交流的桥梁和纽带，对增进两国人民的相互理解和友谊发挥着重大作用。

2019年中美电影节、中美电视节高峰论坛联合主办单位美西编剧协会国际部负责人鲍勃·安德伍德表示，美西编剧协会非常荣幸能够再次与中美电影节和中美电视节合作，十分期待让更多中美影视界人士进一步加强彼此间的了解与合作。

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