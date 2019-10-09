国庆献礼片欧洲热映创纪录 《我和我的祖国》观影会伦敦举行

现场观影图

人民网伦敦10月7日电 （白天行）国庆献礼片《我和我的祖国》自10月1日在欧洲同步发行以来，立刻引发欧洲侨胞的观影热情，场场爆满。10月7日，欧洲时报英国分社与中国驻伦敦旅游办事处联合举办的《我和我的祖国》专场观影会在伦敦Shepherd's Bush VUE影院举行。中国驻英使馆文化处公使衔参赞于芃，中国驻英使馆教育处公使衔参赞王永利，中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶，欧洲时报英国分社负责人李强以及商界、媒体界代表共380名观众观看了影片。

于芃公参致谢《欧洲时报》和合作伙伴们为英国侨胞提供了这次特殊的观影机会，并对媒体和文化各界支持使馆工作表示感谢。他提出，电影《我和我的祖国》在国内外均取得了亮眼的成绩，该影片最突出的特点是通过七个普通人最普通的故事将新中国成立七十周年的七个大事件串联起来，拉近了电影与中英两国观众的距离，激起了大家的观影热情。同时他也希望英国侨胞能够把一个真实、立体、全面的中国展示给英国民众，加强中英两国的文化交流。此外，他还缅怀了向中国做出卓越贡献的先辈们。

李强在观影前的致辞中代表发行方欧洲时报文化传媒集团向观众介绍了该电影在欧洲的发行情况。他表示，该影片于10月1日在英国、德国、荷兰、奥地利等10多个国家同步上映。在英国，仅上映一周时间内，电影已在伦敦、伯明翰、曼城等12个城市的15家影院公映。此外，英国社会各界也纷纷自发组织包场观影逾68场。按计划电影共将在全英25座城市的35所影院放映574场，超过7.5万个座位。

《我和我的祖国》是由陈凯歌任总导演，与其他六位导演联合执导的国庆重磅献礼片。七位导演分别取材于新中国成立70周年以来，7个历史性的经典瞬间，讲述普通人和国家之间息息相关、密不可分的动人故事。

该片出品和发行方华夏电影发行公司授权欧洲时报文化传媒集团在欧洲独家发行。在德国、荷兰、奥地利、比利时、卢森堡五国票房已达10万欧元，创下华语影片在该五国单日票房最高纪录，上座率也达到近两年来华语片在欧地区播映新高。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)