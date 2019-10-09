美联储主席称将扩张资产负债表

新华社华盛顿10月8日电（记者杨承霖）美国联邦储备委员会主席鲍威尔8日表示，美联储将扩张资产负债表，但这一行动并不意味着美联储重启“量化宽松”。

鲍威尔当天在美国科罗拉多州丹佛市举行的一场活动上说，增加货币供应量或将货币供应量在一段时间内维持在某一水平，都需要美联储扩大资产负债表的规模。他说，美联储今年3月曾提出将在某个时间点开始扩张资产负债表，从而保持适当的货币供应水平，如今“这个时间点到了”。

鲍威尔说，美联储此次是出于管理货币量的目的扩张资产负债表，绝不能与美联储在2008年金融危机开始后实施的大规模资产购买计划相混淆。他强调，美联储此次行动不是“量化宽松”。

鲍威尔当天还表示，美国经济活动保持扩张，劳动力市场表现强劲，通胀率也很接近美联储设定的对称性2%目标。但他警告，这一前景面临着多种风险，主要是由于全球大部分地区近一年半以来经济走弱，以及经贸问题、英国“脱欧”和其他议题带来的不确定性。

鲍威尔说，美联储为支持美国经济已经将联邦基金利率下调50个基点。展望未来，美联储的货币政策将不设“既定路线”，并将密切关注最新情况和经济数据，在后续的货币政策会议上研究美国经济前景及其面临的风险。

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