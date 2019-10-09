新华社华盛顿10月8日电 财经观察：从9月“钱荒”看美金融市场的“近忧”与“远虑”

新华社记者杨承霖

美国联邦储备委员会日前宣布将原定本月10日结束的回购计划延长到11月初，试图安抚9月“钱荒”后心有余悸的美国金融市场。

尽管最新数据显示，当前美国隔夜回购市场利率已基本稳定，但美金融市场认为回购只是临时措施，“钱荒”可能卷土重来，而在建立长期机制解决资金不足方面，美联储尚未出台有效举措。

“钱荒”暂时缓解

9月中旬，美国短期融资市场隔夜回购利率突然大幅飙升，美元出现短缺。负责执行美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行自9月17日起开启回购计划，以每交易日750亿美元的规模向隔夜回购市场提供流动性。纽约联储还宣布，回购计划将持续至10月10日。

当前，美国隔夜回购市场上的美元供应量已大致稳定。当地时间10月7日，纽约联储提供的750亿美元隔夜回购中，被金融机构申请的仅有470.5亿美元，这说明隔夜回购市场上金融机构的资金需求已经低于美联储拟通过回购计划提供的资金。

隔夜回购市场是大型银行拆借短期资金的关键来源，对美国金融系统的稳定具有重要意义。美联储推出并延长回购操作，让不少金融界人士“松了口气”。

双线资本公司投资组合经理比尔·坎贝尔说，美联储短期回购是做了“正确的事”。法国巴黎银行十国集团美洲利率策略主管哈希德·拉扎表示，美联储延长回购的决定“令人鼓舞”。

忧虑尚未解除

金融市场人士认为，“临时”是美联储此轮回购操作的主要特点，也是问题所在。诸多金融机构对未来货币市场流动性的看法仍然是“不够”。

拉扎说，延长回购“只是一次临时的流动性操作”，对于货币供应不足的问题，美联储的做法“还不够”。坎贝尔也表示，美联储目前利用短期回购工具的做法“只不过是在拖时间”。

事实上，临时回购的弊端已近在眼前，本周将有3次14天期回购操作到期，总金额高达1390亿美元。回购到期后，银行需要将此前从纽约联储获得的资金交回并支付一定利息。一旦美联储不再“复制”临时回购操作，不少业内人士担忧“钱荒”会卷土重来，利率再度上升。

不少金融界人士指出，今年四季度末，银行为满足监管规定会留足准备金，届时又将临近季度纳税期限，受多重因素叠加影响，美国金融市场可能会出现新的流动性不足。

英国国民西敏寺银行集团市场公司前端利率策略主管布莱克·格温表示，美联储可能需要更强烈的干预措施，避免年底前回购利率大幅波动。

分歧依然显著

对于如何长远解决“钱荒”问题，美联储决策人士各执己见，分成了倾向扩张资产负债表的“扩表派”、主张推动回购操作常态化的“回购派”和充实银行准备金的“缓冲派”。

“扩表派”倾向于扩张美联储资产来增加货币供应量。美联储主席鲍威尔在9月降息后提出，美联储正评估何时恢复资产负债表的“有机增长”。美联储副主席理查德·克拉里达日前也透露，美联储将在10月底举行的货币政策例会上讨论扩张资产负债表。

然而，各方对美联储的扩表规模看法不一。拉扎认为，美联储需要在未来一年增加近4000亿美元才能避免“钱荒”。美国银行则认为，美联储每年需要购买约1500亿美元资产才能满足市场需求。

“回购派”则主张通过继续运用和完善回购工具来平抑市场货币供需失衡引发的波动。克拉里达表示，美联储高层将重新考虑建立长期回购机制。此前，前纽约联邦储备银行行长威廉·达德利也建议美联储引入“常备回购工具”。

“缓冲派”则认为当前的“钱荒”源于银行的合规压力，即银行为达到监管机构对准备金的规定，不便拿出更多资金供给市场。拥有货币政策投票权的波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦指出，美联储应专注于供应足够资金，让银行进一步充实准备金并建立足够大的“缓冲”空间。

(责编：刘叶婷、贾文婷)