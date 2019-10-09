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智库：“无协议脱欧”恐使英国债务升至50年新高

2019年10月09日08:40  来源：新华网
 

　　英国一家独立智库7日发布报告，预测即便以“相对温和”方式在没有达成协议的情况下退出欧洲联盟，英国的债务水平也将升至50年来新高。

　　英国财政研究所预估，英国的借贷额可能攀升至1000亿英镑，而债务总额可能升至相当于国内生产总值的90%。

　　财政研究所所长保罗·约翰逊说，“鉴于英国经济和公共财政面临异乎寻常的不确定性和风险”，政府不应在今后的预算法案中再提议永久性整体税收优惠。如果英国“无协议脱欧”，建议政府采取“审慎的临时性减税和增加开支措施，以便有效支撑经济”。

　　财政研究所预估，英国如果“无协议脱欧”，暂时增加政府开支可能有助于经济步入增长轨道。但即便政府“实质性”增加开支，预期英国经济将在“无协议脱欧”后两年内陷入低谷。

　　美国花旗银行首席英国经济分析师克里斯蒂安·舒尔茨参与撰写报告。他说，英国经济总量自2016年“脱欧”公民投票以来已经“缩水”大约600亿英镑。

　　在舒尔茨看来，英国再度延期“脱欧”将导致更多不确定性，抑制投资并致使年均经济增长率维持在1%左右。相比之下，英国有协议“脱欧”可让经济增长率保持在年均1.5%水平，但“留欧”对英国今后数年经济增长而言是“最优情境”。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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