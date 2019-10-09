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美日签署“有限”贸易协议 不包括输美日本汽车

2019年10月09日08:39  来源：新华网
 

美国和日本政府7日在美国首都华盛顿正式签署贸易协议，同意削减农产品关税。这一协议不包括汽车产品，美联社称之为“迷你”协议。

【减免关税】

协议由美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和日本驻美大使杉山晋辅在白宫签署。共同社报道，协议预期最快2020年1月1日生效。

依据协议，日本将对大约72亿美元的美国食品和农产品减免关税，包括降低牛肉、猪肉和小麦等产品的税率，免除杏仁和胡桃等产品的关税。相应地，美国将对4000万美元的日本农产品削减关税，同时放松进口日本牛肉的配额限制。

按照共同社的说法，日本针对多数美国农产品的关税税率将降至“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)、即无美国版“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)的水平。美国总统唐纳德·特朗普在签署仪式上说，协议将帮助美国农产品进入日本这一关键的海外市场。

日本首相安倍晋三当天在日本国会说，政府将采取所有可能的措施化解日本农民的关切。共同社报道，日本国内市场因去年年底生效的CPTPP以及日本与欧洲联盟的自由贸易协定受到冲击，日美贸易协议进一步招致日本农民抱怨廉价农产品涌入市场。

【协议“迷你”】

美日7日签署了另一份关联电子贸易的协议。两国同意取消视频、音乐、电子书等电子产品的关税，同时保障双方数据传送无障碍。协议所涉电子产品贸易额大约400亿美元。

只是，两国最新签署的协议不包括输美日本汽车。

美联社报道，“迷你”协议没有化解双方就汽车产品的分歧，日本汽车制造商对美国维持征收日本汽车2.5%的关税感到失望。共同社报道，如果美国留在TPP，输美日本汽车原本可以免税。

美方一直抱怨对日贸易有巨大逆差。路透社报道，其中大部分源于汽车产品。特朗普先前以维护国家安全为由，威胁对进口汽车加征关税。安倍9月出席联合国大会期间告诉媒体记者，特朗普保证美国不会对日本汽车加征关税。

特朗普先前说，美日将继续致力于达成一份更为全面的贸易协议。

美国商界坚持要求美日达成更广泛的协议，使美国企业能够有更多机会进入日本市场，包括保险和医药行业。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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