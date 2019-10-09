弹劾特朗普调查推进 美国机构着手保护检举人安全

美国国会众议院下属3个委员会7日向国防部长马克·埃斯珀和白宫行政管理和预算局代理局长罗素·沃特发传票，要求后者配合针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查。

美国政府人士说，美国联邦政府机构正采取措施，保护那名最先披露特朗普涉嫌施压其他国家调查竞选对手的“检举人”安全。

【再发传票】

继以传票方式要求白宫和国务卿迈克·蓬佩奥交出文件后，美国国会众议院监督和改革委员会、情报委员会和外交委员会7日再次发出传票，对象是防长埃斯珀和白宫行政管理和预算局代理局长沃特。

国会众议院民主党人本周将继续质询多人。关键调查对象、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰和美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇10日和11日将分别接受问话。

一名美国情报系统官员检举，特朗普7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，以冻结对乌克兰的军事援助为筹码，要求乌方调查美国前副总统、2020年总统选举民主党热门竞选人乔·拜登及其儿子的“黑料”。国会众议院议长南希·佩洛西9月24日因而宣布对特朗普发起弹劾调查，认定特朗普的行为有损美国选举公平、威胁国家安全。

媒体分析，白宫和众议院下一步交锋可能围绕众议院是否有权在没有全体表决的情况下发起弹劾调查。白宫官员先前确认，白宫预期本周致信佩洛西，要求后者就发起弹劾调查在众院全体表决。

美联社报道，依这家媒体获得的信息，民主党235名众议员中，226人支持弹劾调查，5人反对或没有拿定主意，4人没有明确立场。

【呼吁保护】

佩洛西办公室7日发布一封公开信，90名曾在民主党和共和党政府任职的国家安全官员联名对最初那名检举人表达支持，呼吁政府和媒体不要公开检举人的身份。

“无论你对举报人在检举（报告）中说的事情持什么观点，”信件写道，“所有美国人应当团结一致，要求我们政府的所有分支和媒体保护这名举报人及其身份。简单说，他或她做了我们法律要求的事，现在理应得到我们保护。”

美国政府一名消息人士告诉路透社，联邦机构正采取措施保护检举人。这名消息人士没有说已经采取哪些措施，拒绝谈及那名检举人受到哪些威胁。

检举人的律师9月28日致信美国代理国家情报总监约瑟夫·马圭尔，称这名当事人可能承受安全风险。按他们的说法，有人“悬赏”5万美元，征集检举人的身份信息。

美国广播公司6日报道，特朗普弹劾调查出现第二名检举人。这名举报人已经与情报系统内部监察部门谈话，暂时没有向国家情报督察长递交检举报告。（闫洁）（新华社专特稿）

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