俄总统普京召集会议讨论叙利亚局势等问题

新华社莫斯科10月8日电（记者李奥）俄罗斯总统普京8日召集俄联邦安全会议常务委员就叙利亚局势等问题进行讨论。

据克里姆林宫网站8日发表的声明，会议讨论了叙利亚东北部紧张局势、叙利亚宪法委员会启动工作等。声明说，当前的重要任务是避免任何可能阻碍和平解决叙利亚问题的举动。

俄罗斯总理梅德韦杰夫、国家杜马（议会下院）主席沃洛金、总统办公厅主任瓦伊诺、联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫等出席会议。会议还就俄罗斯国内问题进行了讨论。

另据俄罗斯外交部网站发表的声明，当天早些时候，俄罗斯外长拉夫罗夫应邀与土耳其外长恰武什奥卢通电话，双方详细讨论了叙利亚问题解决进程，并特别就叙利亚东北部局势进行了磋商。

土耳其总统埃尔多安5日表示，土耳其将于近日在叙利亚北部的幼发拉底河以东地区发起军事行动，以肃清在叙边境地区活动的库尔德武装，并将在叙境内设立“安全区”。美国白宫6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。据叙利亚国家电视台7日报道，土耳其军队当晚对叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”位于叙东北部边境的目标发动袭击。

叙利亚政府一直认为美国和土耳其在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，并对此表示谴责。

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