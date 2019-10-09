“生活在北京是非常幸运的事！”（我在中国当大使）

丹麦驻华大使戴世阁近照。

海外网 付勇超摄

“早在几百年前，丹麦就与中国建立了联系。”在洒满阳光的办公室里，丹麦驻华大使A. Carsten Damsgaard（戴世阁）接受了人民日报海外网的专访。

一尘不染的办公桌上整齐地摆放着三叠文件，两侧墙壁上对称地悬挂着由线条和色块装饰的艺术画作。顺着地砖纹路铺设的地毯和摆设的桌椅，向每一个来访者诉说着房间主人的严谨、精致与极简主义。

谈及在中国当大使的感受以及对两国关系的看法，戴世阁给出了3个关键词：童话、自行车、现代艺术。

童话：《夜莺》故事就发生在中国

正如戴世阁所说，“当中国人看到丹麦、读到丹麦、听到丹麦的时候，他们会觉得丹麦是一个现代的‘童话王国’。这正是我们所希望表达的丹麦形象。”

从1919年《新青年》首次刊载《卖火柴的小女孩》以来，安徒生童话对几代中国读者产生了深远影响。

“中国孩子通过安徒生童话了解丹麦，事实上很多丹麦孩子也通过安徒生童话了解了中国。”戴世阁解释说，“家喻户晓的《夜莺》的故事就发生在中国。”

如今，随着多条中国—丹麦直飞航线的开通，两国人民的文化交流不再仅仅依靠童话想象。2018年，中国游客赴丹麦旅游人数增加120%。越来越多中国游客走进丹麦，亲身体验这个北欧国家的生活。与此同时，丹麦人民也对中国文化产生了浓厚兴趣。

前不久，中国大熊猫“毛二”和“星二”入驻哥本哈根动物园，受到丹麦从上到下的热烈欢迎。戴世阁表示，不仅丹麦女王玛格丽特二世亲自出席欢迎仪式，到动物园观看这两位“中国来客”的丹麦民众也大幅增加。“这两只大熊猫是丹中友谊的象征，代表着两国人民之间友好、亲密的关系。”

自行车：共同促进绿色出行

自行车，是戴世阁将丹中两国联系起来的第二个关键词。

戴世阁介绍，在哥本哈根等一些城市，靠自行车出行的人数超过了总人数的一半，许多人全年都骑自行车上班、上学。

在20世纪80年代，中国一度被称为“自行车大国”，长安街上车潮汹涌的镜头是改革开放初期鲜明的时代印迹。30多年过去了，在经历了汽车的迅猛增长后，自行车又以新的面貌回到了中国人的生活。

近年来，随着中国经济转向高质量发展阶段，绿色、节能、环保成为新的生活潮流。共享单车引领新骑行风潮，作为绿色出行方式，自行车出行正得到越来越多中国人的青睐。“在全国范围内推行单车出行方式需要很多预先的筹划。”戴世阁表示，在推广单车与自行车出行方面，丹中可加强经验交流互鉴，以共同促进健康出行、绿色出行。

现代艺术：中国极富创造力

“来到了中国，我才知道中国的现代艺术如此繁荣。”钟情艺术与设计的戴世阁认为，中国的现代艺术可以说是世界上最具有生命力也最有趣的现代艺术分支之一。

在戴世阁看来，对喜欢现代艺术的人来说，生活在北京是一件非常幸运的事，因为这里有著名的798艺术区，有各路艺术家汇聚一堂的草场地艺术区。“中国人应该为中国现代艺术的发展自豪，中国还应进一步向世界介绍自己的艺术，让这个世界了解到，中国的艺术是多么富有创造力，中国的艺术人才是多么出众。”

2020年，中国与丹麦将迎来建交70周年，戴世阁非常期待两国在包含现代艺术在内的更多领域展开深度合作。

戴世阁表示，中国和丹麦不仅在很多领域都有共同利益，现在很多丹麦人也对“中国正在发生什么”“中国现阶段发展如何”非常感兴趣，“两国可以在更多领域深化互动与合作”。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)