曼彻斯特大学和清华大学签署双博士学位项目协议

人民网伦敦10月8日电（记者 强薇）近日，英国曼彻斯特大学和清华大学签署了合成与系统生物学双博士学位项目协议。

据曼彻斯特大学介绍，该协议主要面向曼彻斯特生物技术学院（MIB）与清华大学合成与系统生物学中心（CSSB），两个机构都将招收学生参加双博士学位项目，让学生能够享受到两所全球知名大学的优秀资源。

曼彻斯特大学副校长、科学与工程学院院长马丁·施罗德表示：“包括合成生物学和系统生物学在内的工业生物技术领域是曼彻斯特大学的研究前沿，代表着世界领先的跨学科研究。与清华大学的这项新合作有助于为科研成果向市场化转化提供新的途径，更好地造福人类，也标志着两所大学之间重要的新关系。”

双博士学位项目总监、曼彻斯特大学化学系尼尔·迪克森博士表示：“这个项目将为下一代科学家提供独特的教育经历，曼彻斯特大学和清华大学的强强联合将为博士生的成长提供良好的环境，其国际视野也将为学生提供应对当前和未来全球挑战的技能。”

曼彻斯特大学与清华大学之间已有多年的合作关系并开展了许多研究合作，特别是在科学和工程领域，此次签署的双博士学位项目协议是曼彻斯特大学和清华大学合作关系的又一重要里程碑。据悉，目前该项目的招生工作正在进行，首批学生将从2020年9月开始学习。

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