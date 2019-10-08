新华社开罗10月8日电 专访：“中企是苏伊士运河经济区发展中的先锋力量”——访埃及苏伊士运河经济区新任主席扎基

新华社记者吴丹妮 涂超华

“中国企业是苏伊士运河经济区发展中的先锋力量，我们对中国企业做出的贡献表示由衷赞赏。”埃及苏伊士运河经济区新任主席叶海亚·扎基日前在位于苏伊士省苏赫奈泉港的经济区总部接受新华社记者专访时表示。

扎基说：“中埃·泰达苏伊士经贸合作区一直在经济区的建设、开拓中发挥着引领作用。”

始建于2008年的泰达苏伊士经贸合作区位于苏赫奈泉港，距离首都开罗120多公里，距离经济区总部十分钟左右车程，是中国政府批准的第二批国家级境外经贸合作区，由中非泰达投资股份有限公司运营。

泰达苏伊士经贸合作区分为起步区和扩展区。目前起步区已招商完毕，入驻企业近80家，总投资额达10亿美元，直接解决就业3500余人；扩展区已完成部分基础设施建设，吸引8家行业领军企业入驻，协议投资额约2亿美元。

扎基说，目前经济区正与中方就开发苏赫奈泉港的另一片地区进行沟通洽谈，部分大型重工业企业或将进驻经济区进行新项目的合作。

作为经济区新任主席，扎基延续着与中国企业合作的“传统”。他说，被任命后，他所做的第一件事便是与中方签署了一项开设技能培训中心的协议，以帮助经济区内就业的埃及工人提升专业技能。他说，无论政策上还是经济上，苏伊士运河经济区都将提供更多的投资便利，欢迎更多中国企业前来洽谈合作。

“埃中关系是与众不同的。”扎基认为，两国彼此信任的友好关系将使双方的经贸合作迈上新的台阶。

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