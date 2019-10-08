厄瓜多尔总统宣布将政府机关临时迁至瓜亚基尔

新华社基多10月7日电（记者郝云甫）厄瓜多尔总统莫雷诺7日宣布，鉴于当前首都基多的安全局势愈发紧张，厄政府机关将从基多临时迁至厄瓜多尔第一大城市瓜亚基尔。

莫雷诺在7日晚发表的全国电视讲话中表示，从10月3日开始，厄社会受到抗议活动的严重冲击。他说，抗议活动的暴力色彩越来越严重，暴徒恣意进行打砸抢等暴力活动。“这是有组织、有计划的行动，意在破坏厄瓜多尔的民主秩序，破坏政府的稳定。”

莫雷诺指责厄瓜多尔前总统科雷亚是暴力活动的幕后黑手。他指控科雷亚及其支持者企图利用抗议活动发动一场旨在推翻现政府的“政变”。

莫雷诺强调，政府不会退缩，不会在压力下停止经济改革。同时他呼吁抗议者立即同政府开展对话以化解分歧。

日前，厄宣布取消对汽油等燃油的价格补贴，这一措施导致油价大涨并引发民众强烈不满。为抗议政府放开汽油价格，厄交通运输业者3日举行全国大罢工。莫雷诺3日宣布全国进入为期60天的紧急状态，以应对厄公共交通行业宣布罢工给社会造成的混乱状况。

在厄首都基多，居民由于担心物价大幅上涨而开始抢购食物。超市货架的各类食品被抢购一空。厄政府开始采取措施打击哄抬物价的行为。此外，由于担心安全问题，从3日开始，厄瓜多尔全国中小学处于持续停课状态。

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