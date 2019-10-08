韩国青年郑陈焕：切身感受中国发展之快、变化之大

人民网首尔10月8日电（夏雪）“‘中国’是最能够代表我的关键词之一，周围朋友也常说一提起我，就会首先想到中国。” 韩国青年郑陈焕在采访中这样描述自己与中国的关系。

1997年，只有十岁的郑陈焕趁暑假期间，前往青岛看望在中国做生意的父亲，这是他第一次踏上中国的土地。“当时我乘车穿梭在一望无垠的广袤平原上，还徒步攀登了泰山，那次的经历让我对幅员辽阔的中国充满了惊叹与好奇。”这是郑陈焕对中国的第一印象。

“中国疆域辽阔，人口众多，有很多我在韩国未曾见过的建筑，城市规模也令人惊叹。” 他回忆起小时候去宁夏旅游，坐了好几天的火车，称这在韩国是无法想象的事。“如此众多的人口，在这一广阔的大地上和谐融合、井然有序地生活，实在是非常了不起。 ”

2000年开始，郑陈焕跟随父母在中国学习和工作，直到几年前才重回韩国。目前他在一家金融投资公司负责中国相关业务，经常往返中韩两国。

“我每次到访中国，都能切身体会到中国的发展之快、变化之大。”特别是中国的“新四大发明”给他留下了深刻印象。“连接城市的高铁，街头随处可见的共享单车，还有方便快捷的移动支付等等。这些成果不仅造福所有人，也是中国科技发展的明证。”在第四次产业革命中，中国在5G、人工智能技术及物流系统等方面也已领先全球。”

郑陈焕对于中国朋友的求学热情也惊叹不已。他认为，中国人口众多，竞争也异常激烈，想要在激烈的竞争中生存下来，就需要始终保持对成功的渴望与信念，以及不断挑战的坚韧态度。“正是因为这么多人一起顽强奋斗，努力打拼，中国才会发展得如此迅猛。”

郑陈焕告诉记者，他在青岛上初中的时候，历史老师给他们播放了1949年毛主席在天安门城楼上宣告新中国成立的影像，他至今印象深刻。今年是新中国成立70周年,郑陈焕表示衷心的祝贺，“中国曾在人类历史长河中创下很多丰功伟绩，希望今后也能为全世界作出更多积极贡献。”

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