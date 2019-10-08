人民网>>国际

“我的中国情缘”系列访谈——

韩国青年郑陈焕：切身感受中国发展之快、变化之大

2019年10月08日15:00  来源：人民网-国际频道
 
韩国青年郑陈焕：切身感受中国发展之快、变化之大

人民网首尔10月8日电（夏雪）“‘中国’是最能够代表我的关键词之一，周围朋友也常说一提起我，就会首先想到中国。” 韩国青年郑陈焕在采访中这样描述自己与中国的关系。

1997年，只有十岁的郑陈焕趁暑假期间，前往青岛看望在中国做生意的父亲，这是他第一次踏上中国的土地。“当时我乘车穿梭在一望无垠的广袤平原上，还徒步攀登了泰山，那次的经历让我对幅员辽阔的中国充满了惊叹与好奇。”这是郑陈焕对中国的第一印象。

“中国疆域辽阔，人口众多，有很多我在韩国未曾见过的建筑，城市规模也令人惊叹。” 他回忆起小时候去宁夏旅游，坐了好几天的火车，称这在韩国是无法想象的事。“如此众多的人口，在这一广阔的大地上和谐融合、井然有序地生活，实在是非常了不起。 ”

2000年开始，郑陈焕跟随父母在中国学习和工作，直到几年前才重回韩国。目前他在一家金融投资公司负责中国相关业务，经常往返中韩两国。

“我每次到访中国，都能切身体会到中国的发展之快、变化之大。”特别是中国的“新四大发明”给他留下了深刻印象。“连接城市的高铁，街头随处可见的共享单车，还有方便快捷的移动支付等等。这些成果不仅造福所有人，也是中国科技发展的明证。”在第四次产业革命中，中国在5G、人工智能技术及物流系统等方面也已领先全球。”

郑陈焕对于中国朋友的求学热情也惊叹不已。他认为，中国人口众多，竞争也异常激烈，想要在激烈的竞争中生存下来，就需要始终保持对成功的渴望与信念，以及不断挑战的坚韧态度。“正是因为这么多人一起顽强奋斗，努力打拼，中国才会发展得如此迅猛。”

郑陈焕告诉记者，他在青岛上初中的时候，历史老师给他们播放了1949年毛主席在天安门城楼上宣告新中国成立的影像，他至今印象深刻。今年是新中国成立70周年,郑陈焕表示衷心的祝贺，“中国曾在人类历史长河中创下很多丰功伟绩，希望今后也能为全世界作出更多积极贡献。”

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved