研究显示中国火电污染物排放量大幅下降

新华社伦敦10月7日电（记者张家伟）中英学者7日在英国《自然·能源》杂志上发表报告说，中国针对燃煤火电机组采取的超低排放改造措施已取得显著成效。截至2017年底，所有类型火电机组产生的二氧化硫等污染物排放量大幅下降。

来自英国伦敦大学学院、剑桥大学以及中国生态环境部环境工程评估中心、北京化工大学、中国科学院数学与系统科学研究院等机构的学者联合测算了中国燃煤火电机组超低排放改造的实施情况与减排效果。

据团队介绍，他们借助大数据技术，分析了烟气在线监测系统的高频数据，构建了全新的排放清单模型，建立了中国电厂时（每小时）-空（排放源）高分辨率排放数据库。

结果显示，尽管中国发电量持续增长，但2017年所有类型火电机组的二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放量较2014年均大幅下降，降幅分别为65%、60%和72%，即从221万吨、311万吨和52万吨分别下降到77万吨、126万吨和14万吨。团队表示，这主要受益于执行严格的排放监控体系和有效的经济激励机制、实施核心超低排放技术的推广与升级。

团队还从燃料、地区和规模等多视角分析了超低排放改造的成功要素及未来潜力。其中，他们认为中国西部地区的火电机组仍有巨大减排潜能。

文章通讯作者、伦敦大学学院的米志付博士接受新华社记者采访时说：“超低排放改造在火电行业成功实施意义重大，成功经验有助推动大气污染物排放的治理，这一研究成果也为此提供了有效的科学数据与技术支撑。”

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