美众议院要求政府部门配合对特朗普的弹劾调查

新华社华盛顿10月7日电（记者孙丁 邓仙来）美国国会众议院7日向国防部、行政管理和预算局分别发出传票，要求它们各自按要求提交总统特朗普“电话门”事件有关文件，以配合众议院针对特朗普的弹劾调查。

这2张传票由众议院情报委员会经同外交委员会、监督和改革委员会磋商后签发，要求国防部、行政管理和预算局在15日之前按传票提交有关文件，以供他们审查白宫此前冻结对乌克兰军事援助的原因等情况。

国防部、行政管理和预算局尚未就传票作出回应。

在此之前，白宫、美国国务院、特朗普私人律师朱利安尼分别收到众议院发出的传票，副总统彭斯也被要求提交有关文件。美国国务院日前错过了传票要求提交有关文件的最后期限。

特朗普正身陷一起“电话门”事件。今年8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普7月与乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查其政治对手、美国前副总统拜登及其儿子。白宫还采取某些措施“封锁”二人通话内容记录。

另据美国媒体报道，在与泽连斯基通话前，特朗普命令代理白宫办公厅主任、行政管理和预算局局长马尔瓦尼冻结一笔价值约4亿美元的对乌军事援助，马尔瓦尼随后通过行政管理和预算局向国防部、国务院传达了这一指令，但没有详细解释缘由。白宫于9月才解冻这笔援助。

“电话门”事件震动美国朝野。民主党指责特朗普滥用职权谋求个人政治利益并寻求外国势力干预美国总统选举。特朗普则表示，他要求乌方调查拜登父子无关政治，只是因为反腐败。他还反复抨击弹劾调查是对他的“政治迫害”。

拜登于2009年至2017年任美国副总统。他今年4月宣布竞选下届美国总统，被特朗普视为主要竞争对手之一。

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