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伊拉克总统呼吁全国对话避免抗议升级

2019年10月08日13:20  来源：新华网
 

　　新华社巴格达10月7日电（记者张淼）伊拉克总统萨利赫7日呼吁与示威者举行全国包容性对话，避免抗议活动进一步升级。

　　萨利赫当日对全国民众发表讲话，呼吁示威者在国家框架内参加建设性和真诚的对话，确保向民众通报改革进程，与各城市青年举行直接和日常会晤。他呼吁保持克制，避免抗议活动进一步升级，防止外来势力干预。

　　萨利赫表示，伊拉克尊重民众权利、自由和宪法，任何对和平示威者、安全部队和媒体工作者的袭击都是不能接受的。他要求调查过去几天发生的暴力冲突。

　　当天，伊拉克政府批准了一揽子改革方案，包括为低收入群体建造数千套补贴住房、为失业者提供津贴、为青年提供培训和贷款等。

　　萨利赫说，他支持政府基础性的部委改组以改善政府服务，激活政府机制。

　　伊拉克内政部最新数字显示，连日来伊拉克多地示威抗议活动引发的暴力冲突导致104人死亡、6107人受伤。伊联合行动指挥部发言人拉苏尔7日发表声明说，在经过几天的冲突后，示威活动当日得以缓解，局势已得到控制。

　　自1日起，伊拉克多地爆发示威，抗议政府腐败、服务不力及高失业率。除首都巴格达外，示威抗议活动蔓延至济加尔省、瓦西特省、穆萨纳省、纳杰夫省和巴士拉省等伊拉克中部和南部省份。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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