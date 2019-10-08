2019北京国际设计周闭幕活动暨2020主宾城市发布活动在京举行

人民网北京10月7日电（记者郑海鸥）2019北京国际设计周（以下简称“设计周”）6日在京举办闭幕活动暨2020主宾城市发布活动。本届设计周秉承“设计之都，智慧城市”的理念，以“产业策动”为主题，包括开幕活动、主题展览、北京设计论坛、创新设计服务大会、文博·非遗设计、主宾城市、设计之旅、北京设计博览会、时尚北京等十项主体内容，按城区设置10个分会场，50个活动站点，举办上千项设计活动，展览及活动面积超过100万平米，其中主题展、专题展面积超过10万平米，论坛近200场，来自20多个国家和地区的上万名设计师热情参与，设计周深入街道和社区，为金秋北京的文化生活增添了鲜艳的亮色。

闭幕活动上，北京市副市长王红与芬兰赫尔辛基副市长庇亚·巴戈里宁先后致辞，并举行了2020北京国际设计周主宾城市授旗仪式。

今年密切配合庆祝新中国成立70周年，从设计的视角，展示新中国成立以来所取得的伟大成就，为国庆70周年营造喜庆祥和的良好氛围。设计周密切关注北京高质量、可持续发展的核心目标，以设计的思维，为城市更新、新社区营造、城市副中心建设贡献智慧和力量。

设计周密切联络国际优秀设计资源，以设计为纽带，结识各界新朋友，汇聚设计新思想，共同致力于城市治理、可持续发展的全球主题。

据悉，北京国际设计周自成立以来，与众多中外设计机构开展合作，结交了大量设计界的朋友。今年，墨西哥、英国、美国、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、意大利等国家，香港、台湾地区，以及国际设计联合会（ico-D）、国际设计周城市联盟（WDW）等国际组织的设计师及设计机构代表参与了设计周的评奖、论坛、展览等相关活动。在北京设计论坛，日本、韩国、美国、英国、墨西哥的专家学者与中国同行一起，围绕“设计引领产业转型升级”发表意见。墨西哥城是设计周历史上第一个受邀来自美洲大陆的主宾城市。来自墨西哥16个设计机构、大学、博物馆等组织的33位代表，在北京六个设计时尚地标举办了3个室内主题展览、2个大型户外展，4场论坛、2场演出，给京城各个角落带来了浓郁的墨西哥风情，也让北京市民近距离体验到墨西哥城在设计方面取得的卓越成就，增进了中墨文化互鉴。在设计博览会上，也有多个国际机构和国际品牌参与展会、论坛活动。

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