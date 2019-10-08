新一轮中美经贸高级别磋商，马上又要开始。

10月8日一早，国社发出最新消息。

刘鹤应邀赴美举行新一轮中美经贸高级别磋商

据新华社电 应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿，于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

中方代表团主要成员包括商务部部长钟山，中国人民银行行长易纲，国家发展改革委副主任宁吉喆，中央财办副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，工业和信息化部副部长王志军，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文。

过去的两个多月，由于美方一些人始终放不下极限施压的手段，中美元首大阪会晤之后一度缓和的紧张局面几经反复，屡屡升级。

本轮磋商，是在关税“坚冰”尚未打破，中美对峙局面又没有彻底缓和的情况下举行，谈谈打打的特点很突出。

大家非常关注，又充满各种疑虑——

目前的局面是什么样子？为什么在美方屡屡施压下还要去谈？这一轮磋商可能会有什么结果？

怎么看呢？

一事当前，先辨真假，后论是非，再说利害。

为了方便大家更好理解这次谈判的背景，陶然笔记梳理了十二轮磋商结束以来发生的事实，结合新的情况，谈谈自己的理解。

首先，看一看过去两个多月中美如何“谈谈打打”——双方在关税上都有哪些交锋？又有什么沟通？

8月1日，美方威胁从9月1日起开始对剩余约3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。

8月2日，中国商务部新闻发言人发表谈话，表示如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施。

8月6日，中国相关企业暂停新的美国农产品采购。

8月13日，刘鹤副总理应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。

8月14日，美国贸易代表办公室（USTR）公布对约3000亿美元中国输美商品加征10%的关税清单，分9月和12月生效。

8月23日，中方发布公告，针对美方清单决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税，分9月和12月两次加征，同时决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。

8月24日，美方声称将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。

8月24日，中国商务部新闻发言人发表谈话，强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，立即停止错误做法，否则一切后果将由美方承担。

8月28日，美国贸易代表办公室（USTR）正式发布通知，确定对3000亿美元关税税率由原定的10%提高至15%，分9月和12月两批实施。同时对2500亿美元关税税率从25%提高到30%征求意见，拟于2019年10月1日生效。

9月1日，美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施，中方的反制措施随之启动，并就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼，表示将根据世贸组织相关规则，坚定维护自身合法权益，坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。

9月5日，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。

9月12日，美方称将推迟对2500亿美元中国输美商品关税税率从25%提高到30%的时间，从10月1日推迟到10月15日，作为善意的表示。

9月12日，刘鹤副总理在会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格时表示，美方刚刚宣布推迟10月1日加征关税，中方对此表示欢迎。

梳理一遍之后，能看出两个比较明显的特点。

一方面，对美方加征关税举动，中方均有针对性回应。

另一方面，中方的回应虽然是针锋相对，但在具体行动上注意分寸拿捏。

比如8月23日措施的出台，明显是在与美方反复交涉之后的被迫反制。这契合中方眼下强调的“以冷静态度通过磋商和合作解决问题”立场。

在陶然笔记看来，这种克制依然是“不想打、不怕打、必要时不得不打”这一原则的体现，也是在最大限度维护中国企业利益。

毕竟，中方始终在强调，贸易战会导致双输，不会有真正的赢家。

毕竟，从去年到现在，美方一意孤行加征关税后，中方的反制从未失约。

其次，9月初中美牵头人通话至今，磋商在按约定计划推进。虽然形势复杂，但重启磋商毕竟是好事。

9月5日中美双方牵头人通话后，两边通过不同形式发布消息，确定工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

9月17日，中美双方先后发布中方副部级工作团队赴美磋商的消息。

北京时间9月21日清晨6点21分，美国贸易代表办公室（USTR）发布了关于美国与中国副部级贸易磋商的声明。2个小时之后，北京时间9月21日早上8点42分，新华社发出中美副部级磋商消息。

在今天国社的消息发布之前，北京时间10月7日晚9时许，美国白宫也发出声明，欢迎中国代表团赴美进行新一轮经贸磋商。

综合以上信息来看，中美双方保持着密切沟通，工作层磋商顺利进行，信息发布保持同步。

这可以作出一个基本判断——

9月5日中美牵头人通话确定的近期磋商安排，在按计划推进。

不过随着磋商的临近，面临的情况还是比较复杂。

比如这段时间，美方一些人频频声称中国介入美国的国内政治，并试图以此把中国与美国国内议题绑架来实现某些人的政治目的。

在陶然笔记看来，这种行为无异于“政治碰瓷”——正是看准了中方多年来一直秉持不干涉他国内政的基本立场，这才肆无忌惮地操弄有关话题，进而让磋商形势更加复杂。

又如，在本轮磋商开始前，虽然美国白宫发出欢迎声明，但美方仍然没有放弃极限施压手段，套路依旧。

还要看到，在磋商推进的敏感时刻，美方同样面临复杂的形势。关税升级在给别人造成负面冲击的同时，也在增加美国企业的痛感。

据新华社电 美国供应管理学会10月1日发布的调查数据显示，9月份美国制造业采购经理人指数（PMI）大幅下滑至47.8，创下2009年6月以来最低水平，显示美国制造业萎缩加剧。这也是美国制造业PMI连续两个月下滑，8月份指数为49.1。

因此，对中美双方而言，都存在将本轮磋商向前推进的意愿。而在磋商“坚冰”尚未完全打破，中美双方对峙局面没有彻底缓解的情况下，双方暂时搁置争议寻求最大共识才是真正理性的选择。

只有真正做到求同存异，才能真正找到解决问题的突破口。

最后，越是敏感复杂的时候，平常心和韧劲就更显难得。要争取好的结果，但也不用去强求。

展望本轮磋商，其实结果无非三种。

达成公平协议、完全彻底谈崩、继续谈谈打打。

达成公平协议，自然是皆大欢喜。

完全彻底谈崩，相信中方也为此作了充分稳妥的应对预案。

反而是第三种情况，会遇到一些需要仔细权衡的现实问题——

比如，打打谈谈，谈谈打打的时候，总会有人觉得不硬气，不解恨。

于是就会有疑问——如果美方再加关税，还有谈的必要吗？既然已经反制了，还有谈的必要吗？

有必要。

反制有反制的必要，谈也有谈的必要。

打也好，谈也好，都是在为国争利，而不是为国斗气，不能逞一时之快。

美方挑起贸易战，依仗的是美国经济体量大，以及在全球经济中的独特地位。

美方的咄咄逼人以及中方的防守反击，正是这个现状的客观反映。

这在历史上是有先例的。

1952年2月14日，毛泽东审阅周恩来在中苏友好同盟互助条约签订两周年纪念会上的讲话稿时，加写过一段文字。

“今后谈判能否成功，仍系于美国政府有无和平解决问题的诚意。如果美国政府在朝鲜方面也和我们一样具有和平解决问题的诚意，则停战谈判是可能获得成功的。”——《毛泽东外交文选》，第153页。

这是他们对美国人服软，不去争取主动权吗？

我看不是。

这分明是在坚持原则的同时，实事求是地对具体问题进行判断和处理。

那么，是不是意味着我们现在完全被动呢？

也不对。

虽然被迫应战，但中方并未放弃争取主动。

我们正做的，一方面是专心做好自己的事情，以全面深化改革和进一步扩大开放，把中国经济真正推向高质量发展的新阶段；另一方面，则是通过谈判、坚守和反制，让美方能够更加深刻地体会到贸易战带来的痛感，更加深刻地认识到“贸易战没有赢家”。

没有什么捷径，只能是一步一个脚印向我们的目标迈进，时刻保持平常心，以冷静理性的态度去面对各种复杂情况。

争取好的结果，但也不去强求。

关键，要有跟问题和困难耗到底的韧劲和精气神。

“往往有这种情形，有利的情况和主动的恢复，产生于‘再坚持一下’的努力之中。”

只要思想不滑坡，办法总比困难多。

（原题为《中美 又开谈了》）

(责编：刘叶婷、贾文婷)