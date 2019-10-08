点赞触发外交风波 土耳其召见美国外交官

土耳其外交部6日召见美国驻土耳其临时代办，要求后者“公开、明确”解释美国驻土耳其大使馆的社交媒体“推特”账号前一天点赞一篇推文，内容关联土耳其总统一名执政盟友的病情。

那篇推文关联民族行动党主席德夫莱特·巴赫切利，说土耳其应该为没有巴赫切利的政治格局做准备，获得美国大使馆的推特账号点赞。

巴赫切利现年71岁，是土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的政治盟友。他领导的民族行动党与埃尔多安领导的正义与发展党组成“人民联盟”，2018年7月赢得议会选举，获议会多数席位。

巴赫切利9月出现恶心症状，随后住院，病情引发猜测。

民族行动党副主席塞米赫·亚尔琴5日晚发布消息，说巴赫切利已经康复，一周内将返回工作岗位。

正义与发展党发言人厄梅尔·切利克要求美国国务院和美国驻土耳其大使馆调查这一事件。

“这表明美国驻土耳其大使馆一些员工蓄意破坏两国关系。”切利克的一篇推文写道，“美国驻土耳其大使馆需要试着经由能够作出正确分析的人士理解土耳其，而非经由关联恐怖主义组织的人。”

美联社报道，土耳其方面指认发布那篇推文的记者是旅美宗教人士费特胡拉·居伦团伙成员。

土耳其政府认定居伦是2016年7月未遂军事政变的主谋。居伦否认参与谋划政变。

美国大使馆的推特账号5日晚取消对那篇记者推文的点赞并发帖致歉。“今天早些时候，使馆推特账号误给一篇无关的推文点赞，我们为这一错误遗憾，为触发任何误解道歉。”

土耳其和美国同属北大西洋公约组织，近一段时期因为土耳其向俄罗斯购买S-400型防空导弹系统、在叙利亚东北部设立“安全区”等事宜关系紧张。（包雪琳）（新华社专特稿）

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