两大“痛点”待解　英国“脱欧”僵局难破

英国首相鲍里斯·约翰逊6日继续与欧洲联盟成员国领导人通话，推销英方新近提出的退出欧盟新方案，强调这是重新达成“脱欧”协议的“最后机会”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙当天告诉约翰逊，欧盟定于本周内决定双方能否达成新“脱欧”协议，希望今后数天双方谈判代表加紧磋商。

持续三年多的“脱欧”进程仍陷僵局，主要“痛点”是英欧互指对方妥协程度不足以及英国是否延期“脱欧”的前景不明。

【谁需妥协】

约翰逊6日告诉马克龙，相信新“脱欧”协议可以达成，但欧盟必须与英国一样作出妥协。

马克龙回应，英方今后数天应与欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶的团队“继续快速磋商”，“以便在本周结束时评估能否达成尊重欧盟原则”的一份“脱欧”协议。

英国《泰晤士报》7日推断，欧盟为修改现有“脱欧”协议设置的最后期限是11日，可能推迟至13日。英国广播公司政治新闻记者伊恩·沃森分析，马克龙给约翰逊的信息似乎是，不要试图单独向欧盟领导人推销“脱欧”新方案；英国如果本周末以前不作妥协，面临的前景将是“无协议脱欧”。

英国政府2日正式向欧盟递交“脱欧”新方案，提议英国北爱尔兰地区2021年初与英国其他地区一起离开欧盟关税同盟，在获得北爱地方议会批准的前提下，继续遵守欧盟就制成品、家畜和农产品的法规。自2017年起休会的北爱议会有权每4年表决一次是否继续遵守上述欧盟法规。

英方同时希望，以“去中心化”方式实施英欧间货物贸易检查，电子化通关书面文件，只设置“非常少”的实体检查站。这些检查站不会设在北爱与爱尔兰边界地带，将设在商务场所或“供应链其他端点”。

尽管英方认定上述方案意味着相当大让步，欧盟方面坚称方案“没有提供确定一份协议的基础”。法新社和路透社报道，欧盟担忧英方提议的爱尔兰全岛货物贸易监管区可能让爱尔兰成为欧盟关税同盟和统一市场的“后门”。爱尔兰政府同时担忧北爱议会所获权力过大，且英方强调的技术性解决方案没有经过验证。

针对这些担忧，英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利6日告诉英国广播公司，方案是一个“宽泛着陆区”，英方愿意与欧盟在谈判中确定方案细节，已经准备投入“密集磋商”。

巴克利同时说，内阁正“考虑”是否把“脱欧”新方案赶在17日至18日的欧盟峰会前诉诸英国议会下院表决。英国首相府人士告诉《泰晤士报》，如果公开40页新“脱欧”协议法律文本有助于“脱欧”谈判，政府会考虑公布法律文本。

【会否延期】

约翰逊一直强调将带领英国如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。他6日在通话中告诉马克龙，“欧盟不应误认为英国10月31日以后仍将留在欧盟”。

约翰逊同一天经由两家支持“脱欧”的英国报纸向欧盟喊话，称英国“将开始打包”，“唯一问题是欧盟是否会用一份双方都满意的协议欢送我们，还是我们被迫自己转身离开”。

只是，英国能否如期“脱欧”依然存疑。为阻止“无协议脱欧”，原来属于英国执政党保守党的部分议员联手多个反对党9月初通过议员希拉里·本提出的“本法案”，要求首相要么19日以前达成新“脱欧”协议，要么致信欧盟、申请“脱欧”延期。

就“本法案”，英国政府的说法显现矛盾，一方面坚称会遵守法律，一方面又强调仍会如期“脱欧”。

按照彭博社的说法，约翰逊眼下唯一明晰的出路是19日前与欧盟达成新“脱欧”协议。如果谈不妥，据《星期日电讯报》报道，约翰逊可能宁愿把官司打到最高法院，也不愿自行遵守“本法案”。

另据英国两名阁僚向媒体“放风”，政府如果被迫申请延期“脱欧”，可能会故意给欧盟“找茬”，包括阻挠欧盟通过七年期预算法案，或派遣英国脱欧党党首奈杰尔·法拉奇等强硬“疑欧”派人物出任常驻欧盟代表。

英国议会私下流传的另一种说法是，政府可能要求一个欧盟成员国一票否决延期“脱欧”。不过，住房大臣罗伯特·詹里克6日“辟谣”，说这种说法只是“搬弄是非”，“从来没有听过任何相关严肃讨论”。

英国最大反对党工党影子总检察长沙米·查克拉巴尔蒂6日说，如果政府申请延期“脱欧”，工党将“从现实角度探寻”圣诞节前举行选举的可能性。工党党首杰里米·科尔宾定于7日与其他在野党磋商下一步与政府博弈策略。（海洋）（新华社专特稿）

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