欧盟多国对达成新“脱欧”协议“不看好”

欧洲联盟多国领导人6日反馈与英国首相鲍里斯·约翰逊最近一次通话的结果，对10月31日以前达成新的英国退出欧盟协议不太乐观。

彭博社报道，约翰逊5日和6日分别与法国、芬兰和葡萄牙等国领导人通话，推销英方提议的“脱欧”新方案。按照法新社的说法，欧盟领导人对新方案“不太热情”。

芬兰总理安蒂·林内告诉德国《星期日世界报》，他告诉约翰逊，鉴于欧盟强烈反对“脱欧”新方案，17日开幕的欧盟峰会主题将是会否同意“脱欧”第三次延期，而非约翰逊所希望的确定一份新“脱欧”协议。芬兰现在是欧盟轮值主席国。

拉脱维亚总理克里斯亚尼斯·卡林斯与约翰逊通话后向媒体披露，英欧10月31日以前达成新“脱欧”协议的“成功率极低”。他认为，欧盟“没有多大回旋余地”，因为让英国以外的其他27个成员国统一立场有难度。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡5日说，英方仍有“大量时间”提出其他方案，他正安排与约翰逊面谈。瓦拉德卡认为，英方11日以前递交优化版方案属“合理”期待。

首相电话推销以外，英国政府近期加紧对欧盟的游说。英国首相“脱欧”事务顾问戴维·弗罗斯特定于7日与欧盟委员会代表会商。“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利同一天起将访问欧盟多国。

英国《泰晤士报》报道，巴克利定于7日会晤荷兰外交大臣斯特夫·布洛克。布洛克所属荷兰自由民主党“脱欧”事务发言人安·米尔德说，他个人感觉，英国“脱欧”新方案意味着英国北爱尔兰地区和欧盟成员国爱尔兰之间终将出现实体检查站，因而“不会在欧盟成功”。（海洋）【新华社微特稿】

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