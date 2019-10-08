中尼友谊工业园启动仪式在加德满都举行

中尼友谊工业园启动仪式现场（人民网记者 孙广勇摄）

人民网加德满都10月7日电（记者 孙广勇）中尼友谊工业园启动仪式10月3日在尼泊尔首都加德满都举行。尼泊尔工业、商业与供应部部长马垂卡·亚达夫，尼泊尔投资委员会首席执行官马哈·普拉萨德·阿迪卡里，尼泊尔工业区管委会主席南达·基绍·巴斯内特等代表；西藏自治区拉萨市副市长刘广民、西藏自治区商务厅副厅长王平、拉萨经开区投资发展有限公司董事长周承杰等出席启动仪式并作了讲话、致辞和项目介绍。

近年来，西藏自治区与尼泊尔的交流合作保持蓬勃发展劲头，在基础设施互联互通、双边经贸合作等方面成果丰硕。中尼友谊工业园是自治区积极响应国家“一带一路”倡议，主动参与南亚路陆大通道建设的重要项目，对于深化全区与南亚国家在管理、技术、人才等方面的合作交流，实现共同发展、共同繁荣具有重大意义。

马哈·普拉萨德·阿迪卡里在发言中表达了对工业园的期许与祝愿，并表示将加强各领域合作，不断完善法律体系、优化营商环境，最大程度吸引外商投资，以企业的快发展促进尼泊尔经济的大发展。

刘广民在致辞中指出，中尼两国山水相连、唇齿相依，是同甘共苦的好兄弟、平等合作的好朋友、共同发展的好伙伴。希望通过项目建设，搭建起中尼无坚不摧的友谊桥梁、构建成一望无垠的友谊经济带、谱写出美轮美奂的友谊幸福曲。

中尼友谊工业园坐落于尼泊尔第一省道毛克市，位于中国、印度和不丹等国交界处，靠近尼泊尔、印度两大口岸与机场，区位交通十分便捷。园区将重点发展纺织服装、食品加工、白色家电等产业，配套商业、文化娱乐及科教研发等产业，力争建成南亚首屈一指的国际化工业园区。

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