中国发展带给世界更多启发（望海楼）

今年7月底，我受邀出席在中国甘肃省甘南藏族自治州举办的第九届敦煌行·丝绸之路国际旅游节。该自治州总面积4.5万平方公里，人口约73万。驱车从甘肃省会兰州市到甘南藏族自治州首府合作市约230公里，沿途欣赏到美丽的景观，穿过不少设计精美的现代化隧道。这些工程，让沿线人们的生活变得更好。

与当地官员会面时，他们强调投资建设这些基础设施，目的是实现减贫、推动和谐发展。那一刻，我意识到，这些项目，是对社会主义基本特征的清晰诠释。甘南藏族自治州之行，让我想起了世界金融危机期间发生在美国底特律的故事。由于美国汽车工业的急剧衰退，这个曾经传奇而繁荣的城市变为一座空城。许多祖祖辈辈在这里生活的人，因为失业不得不离乡背井外出谋生。大量工人带着家人，逃离了这座象征美国资本主义的城市。这两个故事形成鲜明对比，这就是社会主义与资本主义的区别。

吉尔吉斯斯坦是中国的邻国，中国在过去70年间取得的成就不仅令我们印象深刻，也令我们感到自豪。在这里我想提几个令人印象深刻的数字。从1979年到2018年，中国经济年平均增长率为9.4％，这是世界历史上前所未有的，远高于同期全球平均经济增长率2.9％。中国交通运输网络飞速发展，截至2018年年底，中国铁路运营里程达到13.2万公里，高铁总里程超过2.9万公里。相较于1950年，2018年中国定期航班航线里程增加734倍，航线总里程增加至838万公里。

中国对外开放水平不断提高。中国全面深化改革，致力于创造一流的国际营商环境。中国深化开放合作，包括放宽外资准入限制等措施。中国欢迎外资进入高新技术、电子信息、装备制造、新材料、医药制药等领域。中国还将采取措施扩大金融和其他现代服务业的开放，包括取消对期货公司、寿险公司的外资股比限制等。

吉尔吉斯斯坦与中国将进一步扩大互利合作。4个月前，习近平主席对吉尔吉斯斯坦进行第二次国事访问。访问前夕，习近平主席在吉尔吉斯斯坦媒体发表题为《愿中吉友谊之树枝繁叶茂、四季常青》的署名文章。习近平主席讲到，吉尔吉斯斯坦有句谚语，“兄弟情谊胜过一切财富。”中国人也常说，“兄弟同心，其利断金。”当今世界正面临百年未有之大变局，中吉携手合作，共迎挑战，确保两国关系持续稳定健康发展，是历史赋予我们的责任。

中吉合作互惠互利。中国的发展将带给世界更多启发。

（作者为吉尔吉斯斯坦前总理、中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员。本文由杨清清、路雅慧翻译）

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