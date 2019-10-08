日本百万吨核污水真要排入大海？（环球热点）

图为二〇一七年十月十二日，施工人员在日本福岛第一核电站内进行拆除作业。

新华社发

自日本福岛核电站2011年3月发生核泄漏事故后，国际社会上对于日本核安全的质疑声不绝于耳。近日，日本前环境相原田义昭表示，应将福岛核电站中的百万吨核污水排入太平洋。这番言论引发国际社会的高度关注，让日本核安全问题再一次成为国际焦点。

核污水存量超百万吨

9月10 日，英国《独立报》报道称,福岛第一核电站核污水储存量现已超过100万吨，储罐群容量将在2020年达到极限，无法再容纳多余核污水。关于如何处理核污水，日本前环境相原田义昭在卸任前夕的新闻发布会上表示，日本未来将“不得不”把福岛第一核电站中含有放射性物质的核污水直接排入太平洋。

随后，日本内阁官房长官菅义伟在另一场新闻发布会回应道：“原田义昭的表述只是他的个人观点。”负责运营福岛第一核电站的东京电力公司负责人则称，企业对此事无权自行决定，之后会按照政府发布的决策执行。

据《新西兰先锋报》报道，福岛核电站的核污水是自2011年福岛第一核电站发生核泄漏后用于控制反应堆温度的冷却水，其中带有放射性元素。

关于核污水中的放射性元素含量也存在争议。法新社9月10日报道称，东京电力公司已对这些核污水进行了过滤，去除了锶、铯等高放射性物质，剩下相对安全的氚。但路透社9月10日报道表示，去年东京电力公司迫于渔民质问的压力，曾承认储罐中的核废水除了含有对人体影响较小的氚，还有其他放射性物质。

实际上，日本排放核废水已经不是头一回。2011年4月4日，东京电力公司就曾将福岛第一核电站内含低浓度放射性物质的1.15万吨污水排入大海。时任内阁官房长官的枝野幸男给出的回复是“别无选择”。

据《亚洲时报》报道，东京多年来一直在研究核污水排放问题，但却未作出任何官方承诺。处理核污水的方式除了排入大海，还包括蒸发后排入大气、埋入地底深处等。不过据韩联社报道，在处理核污水的多种方案中，排入大海的成本最低且最为便捷。

排放将破坏海洋环境

若日本真决定进行核污排放，这会带来什么样的影响？据美国联合通讯社报道，眼下日本正尝试让各国在2020年东京奥运会举办之前对福岛地区食品解禁，若日本将来决定排放核污水，这必定会引发新一轮的信任危机。现在仍有包括中国、韩国在内的22个国家和地区对福岛食品实行进口限制。

对此，日本国内的渔民也表达了不满。“我们坚决反对任何将核污水排入大海的计划。”福岛县渔业联合会会长野崎哲在接受英国《卫报》的采访时说道，福岛县渔业在核电站事故发生后发展一直受阻，许多人对当地鱼产品的质量表示怀疑。若现在再将核污水排入大海，消费者会更不愿意购买当地食品。

作为日本邻国的韩国，对此事也一直保持着密切关注。据《朝鲜日报》报道，在9月16日于维也纳召开的国际原子能机构大会上，韩国就核污水排放问题与日本展开了一场激烈辩论。韩国科学技术信息通信部第一次长文美玉在发表主旨演讲时表示，“福岛核污水的管理不再是日本的国内问题，而是影响整个全球海洋环境的严重国际问题。”出席会议的日本科学技术大臣竹本直一则用“毫无科学依据”回应韩国。

不仅韩国，朝鲜同样也对此事表示了担忧。据韩国阿里郎电视台报道，朝鲜近日呼吁日本应立即取消向太平洋倾倒核废料的计划，声称这对于朝鲜半岛和全世界都是场灾难。

“日本如果一方面标榜自己为环保大国，一方面又想将核污水排放至大海，是不利于日本国际形象的。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受本报采访时说道，“在这个问题上，日本应该优先考虑全球环保问题，而非仅着眼于本国利益。”

国际社会应合作应对

是否真的可以将核污水排入大海？美国《福布斯》杂志认为可行，称处理核污水的最好途径便是将其倾倒在大海里，且肯定核污水中的氚元素是无害的。据美国联合通讯社报道，来自国际原子能机构和日本核监管局中的部分科学家也表示将核污水排放到海中是最科学和经济的选择。

不过，《亚洲时报》表示，就算当下立即开始排放，东京电力公司也需要大约一年的时间来建造稀释设备和引流管道。而面对这些，东京电力公司显然无法在2020年到来前完成。

“每个核电站都有不同的情况，不可以一概而论。”西安交通大学能源与动力工程学院核科学与技术系张斌副教授在接受本报采访时解释道，“正常来说核电厂废液是可以通过专门的排污系统排出，不过此前还需要通过专业设备进行处理、存储、监测。虽然大海有一定的自洁和稀释能力，但排放过程中还是存在很大的不确定性”。

在文美玉看来，这些不确定性需要国际原子能机构以及其他成员国一起应对。对此，吕耀东也表示，国际组织应该充分发挥作用，从技术角度出发，客观指出日本对海洋环境可能产生的影响。

不过，最近新上任的日本环境相小泉进次郎的态度也许会使此事出现转机。据路透社报道，小泉在上任后的首次新闻发布会上表示，希望日本能够关闭核反应堆以避免再次发生核事故。另外，日本共同社此前也表示，小泉在访问福岛期间，已就前环境相的言论向当地渔民致歉，称核污水的处置方法正在探讨中。

(责编：马昌、曹昆)