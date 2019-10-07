2019诺贝尔奖将陆续揭晓 文学奖缺席一年后“双倍奉送”

中新网10月7日电 (郭佩珊)金秋十月，硕果累累，第118个诺贝尔奖“开奖周”即将开启。10月7日起，6大重磅奖项将轮番揭晓，值得注意的是，2018年因丑闻而停发的文学奖，将随2019年的奖项一同“双倍奉送”。

资料图：瑞典诺贝尔博物馆展出阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱手稿。

诺贝尔奖历经百年，截至2018年，已颁出590个奖项，共935个个人或组织获奖。时至今日，诺贝尔奖一直都被视为各领域最重要的荣誉之一。

关于诺贝尔奖，你知道多少？百年来，围绕提名与获奖，都有哪些不为人知的故事？新一批“人生赢家”又会是谁呢？

【诺奖小档案】

名称：诺贝尔奖

奖项：生理学与医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖

首次颁发：1901年、1969年(经济学奖)

颁奖日期：每年12月10日(诺贝尔的逝世日期)

奖品：奖牌、证书、奖金(诺贝尔的遗产)

评奖机构：各奖项指定的委员会

发奖机构：诺贝尔基金会

有资格的提名人：各评奖机构成员、各领域的专家、大学教授、前诺奖得主等

资料图：诺贝尔奖颁奖仪式现场

【诺贝尔的馈赠】

1833年10月21日，阿尔弗雷德·诺贝尔在瑞典出生，他自小就对文学、化学、物理等方面产生浓厚兴趣，更走上了成为化学家的道路。在其一生中，共获得355项专利，更因发明硝化甘油炸药而闻名于世。

然而，诺贝尔终生未娶，亦无子嗣。在其逝世前，亲兄弟也早一步去世。1895年，62岁的诺贝尔在遗嘱中写道，“请将我的财产变做基金，每年用这个基金的利息作为奖金，奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。”

诺贝尔奖由此产生，并一直持续至今。

【解密诺奖“前半生”：共完成18347次提名】

根据诺奖基金会的规则，提名人与被提名人的信息将严格保密50年。截至目前，诺贝尔奖官方网站上仅公布了1966年(生理学与医学奖截至1953年、和平奖截至1967年)以前的信息。截至上述年份，诺奖一共完成了18347次提名。

据了解，每年9月起，各大评奖委员会开始征集新一年的提名信息。次年3月至9月，他们将对收到的被提名人进行审查，并逐步缩小候选人名单。10月，当年获奖名单将公诸于世。

2018年，因瑞典文学院院士家属深陷丑闻，该机构决定停颁当年的诺贝尔文学奖，改为与2019年的奖项一同颁发。因此，2019年文学奖的颁奖现场，将要“好事成双”。

资料图：2017年诺奖晚宴现场。

【那些诺奖“陪跑大户”们】

百年来，许多科学家因获诺奖而“声名大振”，然而，还有一些人，虽取得重大成就，却和诺奖“一直在错过”。

如果瑞典原子物理学家莉泽·迈特纳还在世，她看到诺贝尔奖提名记录，大概会很郁闷。毕竟，40多年间，她曾被提名48次，却从未“走到最后”。

据了解，迈特纳最重要的成就，被认为是解释了奥托·哈恩1938年发现的核裂变。她在一生中，共获得29次诺贝尔物理学奖提名，和19次诺贝尔化学奖提名，但都从未获奖。

无独有偶，作为精神分析学派创始人，奥地利心理学家弗洛伊德也曾获得33次诺奖提名。1936年，法国著名作家罗曼·罗兰甚至提名弗洛伊德为诺贝尔文学奖得主。

在提名信中，罗兰写道：“我知道，乍一看，精神分析学家更适合诺贝尔生理学或医学奖，但他(弗洛伊德)的伟大作品，在过去30年间深深影响了文学界。”

然而，弗洛伊德最终还是没能将诺奖“收入囊中”。

资料图：爱因斯坦。

【这些人你一定听过，

他们都获得多少次提名？】

诺奖官网数据显示，提出相对论的著名物理学家爱因斯坦被提名62次，在其获得诺贝尔物理奖的1921年，就获得14个提名。

因“薛定谔的猫”思想实验，而被大众熟知的奥地利物理学家薛定谔，先后获得41次提名，他于1933年获得诺贝尔物理奖时的11个提名人中，其中一个就是爱因斯坦。

与爱因斯坦和薛定谔相比，法国物理学家居里夫人则“更具效率”，她仅被5人提名，就先后获得了两个奖项(物理学奖和化学奖)。

资料图：2015年诺贝尔经济学奖开奖现场。

【2019年谁将“抱得”诺奖归？】

9月24日，被誉为“诺奖风向标”的“汤森路透引文桂冠奖”名单公布，19位来自美洲、欧洲和亚洲的科研精英入选，掀起了新的一轮“诺贝尔奖猜想”。

10月7日稍晚些，2019年的诺奖即将拉开帷幕，公布各奖项的具体时间如下(均为北京时间)：

生理学和医学奖： 不早于10月7日下午5:30

物理学奖：不早于10月8日下午5:45

化学奖：不早于10月9日下午5:45

文学将：不早于10月10日下午7:00(2018与2019两年同颁)

和平奖：不早于10月11日下午5:00

经济学奖：不早于10月14日下午5:45

(责编：白宇、岳弘彬)