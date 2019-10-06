原标题：中朝关系稳定发展是两国人民之福

新华社平壤10月6日电 通讯：中朝关系稳定发展是两国人民之福

新华社记者江亚平 程大雨

“我三次入朝工作，先后在这里待了9个年头，亲身感受并亲眼见证了中朝关系的发展，也深刻感受到两国人民之间友谊的珍贵，希望尽自己绵薄之力，为促进中朝文化交流做出贡献。”在朝鲜外文出版社任文字编辑的雷会生快人快语，见到记者就打开了话匣子。

雷会生是辽宁省丹东市辽东学院中文系教授，今年57岁。2007年，他和同样在辽东学院任教的爱人黄丽一起，被国家汉办派遣到平壤外国语大学任汉语教师一年，自此和朝鲜结下不解之缘。2010年，他被朝鲜外文出版社聘请为《今日朝鲜》杂志中文版编辑，专门负责文字编辑和校对工作，一干就是两年。2014年，他第三次赴朝工作，继续在朝鲜外文出版社干老本行直到今天。

赴朝工作期间，雷会生所在单位的同事对他们夫妇的关怀无微不至。工作之余，朝鲜方面还安排他和爱人到白头山天池以及金刚山、妙香山等风景名胜旅游，让他们饱览朝鲜秀丽风景。

回忆起2010年在出版社工作的时光，雷会生感慨道，“出版社社长逢年过节时怕我们寂寞，亲自出面请我们吃饭，过生日时也不忘为我们准备礼物，让我们体会到朝鲜人民的情谊”。

雷会生在出版社不但要做杂志的中文编辑校对，还要负责40多名出版社中文翻译的语言培训工作，朝鲜同事对他的工作给予了大力支持和帮助。他说，出版社中文翻译对中国的语言文化表现出很大的兴趣和热情，并为中朝文化交流做了不少推动工作。

“关键时刻见真情啊。”雷会生向记者谈起在朝期间发生的一件令他难忘的事情。今年雷会生的父亲去世时，他需要紧急赶回丹东，工作单位予以了理解和支持，本来需要一周办理的出境手续一天内加急办理完毕，让他得以及时回国处理丧事。

“中朝关系长期健康稳定发展，是两国和两国人民之福。只有经历风雨方能见彩虹，只有经历坎坷才更显兄弟情深。我愿意在朝鲜尽心尽责地做好本职工作，为中朝友谊发展做出应有的贡献。”雷会生说。

(责编：冯粒、曹昆)