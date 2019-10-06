原标题：加拿大五台山仿唐大雄宝殿落成

中新社多伦多10月6日电 (记者 余瑞冬)加拿大五台山仿唐大雄宝殿于当地时间10月5日落成，同时举行佛像开光大典。

加拿大五台山坐落于多伦多东北百余公里之外。作为其核心建筑的大雄宝殿，是一座在海外规模罕有的仿唐佛教大殿。大殿第一层是混凝土结构，占地逾4600平方米。其上为仿唐朝大木作结构，以山西五台山大佛光寺唐代遗存的东大殿为蓝本进行建造。

中国的山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九华山四大道场，分别供奉文殊菩萨、观音菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨，被誉为佛教四大名山。加拿大佛教会湛山精舍开山宗长性空长老等在逾半个世纪前到北美弘法之初便发愿，要筹建加国佛教四大名山。

目前正在建设中的加国佛教四大名山总占地面积约5.5平方公里。首期工程是占地约2.2平方公里的加国五台山。加拿大佛教会会长、湛山精舍住持达义大和尚介绍说，加国五台山的建设从2006年开始筹备，2011年奠基，如今大殿历经多年艰辛方落成，汇集了成千上万善信的愿心和汗水。

除大雄宝殿外，加国五台山还将陆续兴建观音殿、地藏殿、天王殿等建筑及诸多佛塔等，未来打造成集宗教、文化、艺术、教育、环保等诸多功能为一体的文化园区。加拿大佛教四大名山建成后，则有望成为海外最大的仿中国古建筑群。

达义大和尚表示，加拿大佛教会希望通过佛教四大名山的建造，打造北美多元文化和弘法新平台。加国五台山将不仅是一座佛教花园，更是中华文化的体现以及中西文化交融的结晶。

来自中国、美国、澳大利亚及东南亚等地的高僧大德，加拿大三级政要、中国驻多伦多总领馆代表以及各方信众等逾万人出席此次大殿落成暨佛像开光大典。(完)

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