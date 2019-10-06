大限将至 英国政府首次承认可能要求“延期脱欧”

英国苏格兰最高民事法院4日发布政府递交的法庭文件。政府在文件中首次明确，如果10月中旬仍无法与欧洲联盟达成新的英国脱离欧盟协议，首相鲍里斯·约翰逊将致信欧盟，寻求延期“脱欧”。

这一文字表述与约翰逊所持长期立场相悖。直至本月2日保守党年会期间，约翰逊还公开声称无论能否谈妥，英国都会在10月31日如期“脱欧”。欧盟先前两度同意英国延期“脱欧”，10月31日是现有最后期限。

反对无协议“脱欧”人士迄今发起多起诉讼，力阻政府10月31日无协议“脱欧”。就苏格兰最高民事法院受理的诉讼，英国政府文件写道，如果无法与欧盟谈妥，约翰逊会在19日致信欧盟；如果欧盟同意延期，英国政府将接受。

代表英国政府的律师安德鲁·韦伯斯特说，上述文件是首相下一步举措的“明确陈述”。英国政府仍然希望如期“脱欧”并致力于实现这一目标。

英国首相府没有回应媒体询问。按约翰逊先前的说法，他宁肯“死在阴沟”，也绝不寻求延期“脱欧”。

主张如期“脱欧”的保守党议员史蒂夫·贝克说，法庭文件不意味着一定会延期“脱欧”。

路透社报道，分析人士推测，约翰逊可能会采取某些行动，让欧盟不可能同意英国延期“脱欧”。欧盟同意英国延期“脱欧”需获得27个欧盟成员国一致认可。

英国议会9月通过一份阻止无协议“脱欧”的法案，要求约翰逊致信欧盟，申请把“脱欧”期限推迟3个月至明年1月31日，除非英国议会10月19日以前能批准一份“脱欧”协议或者同意无协议“脱欧”。

英国政府本月2日向欧盟递交新“脱欧”方案，内容包括英国不会在北爱尔兰地区与爱尔兰的边界或附近设置检查站，将借助技术手段避免出现“硬边界”，以实现在维护北爱尔兰地区和平、保障边境畅通的同时确保英国完整地脱离欧盟。

多名欧盟领导人认为，英国新方案所作让步不够，不足以达成新版“脱欧”协议。

双方磋商仍在继续。英国《泰晤士报》以欧盟外交人士为来源报道，英方希望本周末继续磋商，遭欧盟拒绝。欧盟认为，周末磋商可能向外界传递谈判将有突破的错误信号。（陈立希）（新华社专特稿）

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