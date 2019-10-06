国际观察：弹劾调查步步紧逼 美国府院斗法升级

民主党控制的美国国会众议院因“电话门”事件启动针对总统特朗普的弹劾调查以来，其下属相关委员会已向白宫、国务卿蓬佩奥、特朗普私人律师朱利安尼发出传票，要求他们提交有关文件配合调查。但白宫等方面并未展现出配合态度，双方斗法逐步升级。

分析人士认为，随着调查深入展开，白宫与国会民主党人的博弈和争斗愈演愈烈，将对特朗普的施政、府院关系、明年大选选情乃至美国诸般对外关系带来不同程度的影响。

调查步步紧逼

涉及特朗普与乌克兰总统泽连斯基敏感通话内容的“电话门”事件曝光后震动美国朝野。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。众议院议长佩洛西9月24日宣布正式启动针对特朗普的弹劾调查，目前相关取证工作已经展开。

前美国政府乌克兰问题特别代表沃尔科3日向众议院情报委员会和外交委员会提供了闭门证词，成为特朗普弹劾调查首名证人。众议院民主党人还安排前美国驻乌克兰大使约万诺维奇等官员陆续到国会作证。

不过，蓬佩奥已错过国会传票所要求提交文件的最后期限。正在访问欧洲的蓬佩奥在一场记者会上说，国务院已“初步回应”国会要求。他还称，国务院工作人员受到调查人员“骚扰”。民主党人则指责蓬佩奥阻挠调查并向证人施压。

佩洛西此前表示，她希望看到弹劾调查“尽快”推进。另有民主党议员透露，他们希望在今年底完成调查并提出弹劾条款。但此间观察人士指出，白宫和共和党人将想方设法抵制民主党人调查，政治博弈和斗争会充斥整个调查过程，目前很难判断弹劾调查持续多久、方向如何。

府院斗法升级

特朗普日前向媒体透露，白宫拟致信佩洛西，要求众议院全院投票授权弹劾调查。至于白宫是否会服从国会传票，特朗普回答：“这将由律师们决定。”

众议院少数党领袖、共和党人麦卡锡质问佩洛西能否让共和党人参与弹劾调查，以及她是否会尊重有关弹劾调查的重要先例和基本标准。佩洛西表示，美国宪法、众议院规定及历史先例没有要求启动弹劾调查前进行全院投票。

美国历史上有3位总统曾被正式弹劾调查，分别是安德鲁·约翰逊、理查德·尼克松和比尔·克林顿。其中，针对尼克松和克林顿的弹劾调查由众议院全院投票批准，但针对约翰逊的弹劾调查并未经这一步骤，因此启动对总统弹劾调查是否需要众议院全院投票批准存在争议。

《今日美国报》文章指出，白宫、共和党同民主党在弹劾调查启动程序上的纠缠反映出弹劾引发的政治压力。另有分析认为，各方还将继续在这一问题上展开舆论战和法律战。

影响不可小觑

据美国宪法，如果有足够多的议员投票认定总统犯有“叛国罪、受贿罪和或其他严重罪行和不检行为”，国会可以在总统任满前解除其职务。

按照相关程序，国会众议院下属几个委员会负责弹劾调查，之后将案件提交至众议院司法委员会。若认定调查充分，众议院全院将进行表决，只要有一项弹劾条款获得简单多数支持，总统即被弹劾。随后案件移交参议院，如三分之二参议员认定总统有罪，总统则被解职。

目前在美国舆论看来，发起对特朗普的弹劾更多是一项政治决定而非法律决定。民主党人在众议院占多数，有望获得足够票数弹劾特朗普。但参议院由共和党人把控，只要参议员共和党人不分化，特朗普被解职的可能性不大。但是，弹劾调查过程产生的政治影响不可小觑。

首先，特朗普执政将受到更多掣肘。“电话门”事件波及白宫、国务院、司法部等关键机构，牵连外交政策、国家安全等重要事务，还和总统选举纠缠在一起。分析人士认为，特朗普政府一部分精力将被牵制在弹劾调查上，“电话门”事件一段时间内将是华盛顿政治斗争的主线。

其次，白宫和国会民主党人合作空间被挤压。双方此前就枪支管控、降低药价等方面的立法展开一些磋商并达成一定共识，但这些合作成果因弹劾调查蒙上阴影。按照白宫新闻秘书格里沙姆的说法，“立法进展已被摧毁”。

此外，弹劾调查势必给明年大选带来新变数。美国近期民调显示，支持弹劾特朗普的受访人士已超过反对者，但特朗普总体支持率变化不明显。分析人士认为，面对弹劾声浪，特朗普“铁杆”支持者会更加力挺特朗普，但不排除部分共和党支持者出现动摇，从而对共和党一些国会议员构成双重压力。（记者孙丁 刘阳 邓仙来）

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