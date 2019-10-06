驻尼日利亚大使周平剑就近期香港局势等接受《每日信报》专访

人民网阿布贾10月3日电（记者 姜宣） 3日，尼日利亚主流媒体《每日信报》刊发该报记者日前对中国驻尼大使周平剑专访内容。

关于近期香港局势，周平剑表示，香港正面临1997年回归祖国以来最严峻的局面。香港回归以来，“一国两制”方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。但最近三个多月来，香港出现的事态已完全变质。香港激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序、毁坏公共设施、暴力袭击警察，到处大搞打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德底线，突破了法治底线，挑战了“一国两制”的原则底线。

说穿了，近期发生在香港的暴力冲突活动是乱港分子、祸港分子躲在幕后操纵的，他们为了自己的政治图谋，不惜让年轻人成为棋子和炮灰。国际上和香港的某些不怀好意者企图把香港变成攻击中国内地制度、搞乱整个中国的桥头堡。一些西方政客特别是美国政客一而再、再而三地颠倒黑白，为激进暴力违法分子撑腰张目，甚至美化和粉饰，肆意抹黑诋毁特区政府和警队依法捍卫法治和秩序的正义之举，无异于包庇、纵容和支持违法犯罪行为。

香港是中国的香港，香港事务是中国的内政。任何危害国家主权安全都是绝不能允许的。中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务。按照基本法规定，中央有足够多的办法、足够强大的力量迅速平息可能出现的各种动乱。

我们诚挚感谢尼日利亚朋友关心香港的未来。香港长期繁荣稳定符合全球利益，这也是中国中央政府和香港特别行政区政府不懈努力的方向。

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