澳大利亚各界积极评价新中国成立70年来取得的发展成就

人民网悉尼10月3日电 日前，中华人民共和国成立70周年系列庆典活动引发澳大利亚社会及主流媒体的广泛关注。

10月1日当天，澳大利亚总理莫里森发表中文贺词，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。莫里森说道，让中国倍感自豪的，不仅有其传统文化，也有发展繁荣的巨大成就。中国社会、工业和经济的变革速度之快、规模之大都是前所未见的，过去这几十年可称为中国历史上最卓越非凡的时期。

莫里森表示，澳大利亚为澳中两国的全面战略伙伴关系感到自豪。澳中两国是长期的经济伙伴，经济互补性很强。澳大利亚有超过120万的华裔，澳中两国之间的联系从未像今天这样紧密并富有活力。澳大利亚的华人社区帮助澳大利亚与中国建立了有意义和富有成效的关系。“在这欢庆的时刻，我与你们一道期望澳大利亚和中国在未来几年中建立更加牢固的联系。”

谈及阅兵仪式时，澳大利亚新闻集团的报道称，阅兵队伍展示了中国的经济增长和最新武器。中国军人们动作整齐划一，完全一致。《悉尼先驱晨报》也介绍了受阅的中国军队现役主战装备。“在1949年的第一次阅兵中，只有17架飞机，飞行了两次。这次参加阅兵的有12个空中梯队和超过160架飞机，其中包括歼-20战斗机。”

《澳大利亚人报》称，在全国范围内举行的庆祝活动旨在展示中国的巨大变革，从一个遭受日本入侵和内战的贫穷国家转变为世界第二大经济体。中国现在处于人工智能和5G通信等突破性技术的前沿，军事和外交影响力也在日益增强。此外，还有多家澳媒转播了中华人民共和国成立70周年阅兵仪式及盛大的游行活动。(王泉骄 实习生 李傲男)

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