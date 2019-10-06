中国代表对国际社会推动解决大湖地区问题有三建议

人民网联合国10月3日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军3日呼吁国际社会提供大力支持，推动大湖地区国家抓住当前地区局势出现的积极势头，进一步巩固互信、加强合作，早日实现和平与稳定。

当日，联合国安理会召开大湖地区问题公开会。张军在发言中表示，大湖地区处于非洲大陆心脏地带，资源丰富，幅员辽阔，发展潜力巨大。长期以来，大湖地区饱受战乱冲突困扰，安全局势动荡，发展水平滞后，人道局势严峻。

他指出，近段时间以来，在国际社会以及地区国家的共同努力下，大湖地区政治安全局势取得诸多积极进展。刚果（金）新政府顺利组建完成，齐塞克迪总统上任后积极寻求改善同地区国家关系，为地区合作注入新动力。布隆迪局势继续保持平稳，正积极筹备2020年5月大选。南苏丹总统基尔近期同反对派领导人马夏尔在朱巴会面，为加快落实《解决南苏丹冲突重振协议》奠定基础。苏丹过渡政府已于8月成立，正积极致力于实现经济发展、重启和平进程。

他说，夏煌特使今年4月上任以来，积极开展幹旋努力，密集访问刚果（金）、布隆迪、乌干达、户旺达等地区国家，推动改善地区国家间关系、深化地区合作和一体化进程，为支持地区国家落实《刚果（金）与大湖地区和平、安全与合作框架文件》（PSC框架文件）做了大量工作。中方对此表示赞赏，将继续支持特使先生和特使办履取。

他呼吁，地区国家应抓住当前地区局势出现的积极势头，进一步巩固互信、加强合作，推动大湖地区早日实现和平与稳定。中方建议国际社会从三方面提供大力支持。

高度重视大湖地区人道主义形势。刚果（金）、南苏丹、中非等地区国家人道主义形势严峻，流离失所人员和难民数量巨大，面临严重粮食危机。刚果（金）埃博拉疫情仍未得到有效控制，向地区国家扩散风险日益上升，与此同时麻疹、霍乱等传染病也在刚果（金）东部肆虐，致死人数甚至高于埃博拉疫情。国际社会应进一步加大人道主义援助力度，切实兑现援助承诺，缓解人道援助资金缺口，并帮助地区国家开展流离失所人员和难民的返乡安置工作。特使办可就此同联合国难民署、大湖地区国际会议等密切配合，发挥协调作用。

继续推动地区国家加强合作。地区国家开展有效沟通与合作是落实PSC框架文件的基础和保障。中方高兴地看到，刚果（金）总统齐塞克迪上任以来，积极落实PSC框架文件国别承诺，努力加强同地区国家合作。在联合国秘书长大湖地区问题特使和大湖地区国际会议秘书处协助下，地区国家安全互信和合作水平上升。中方呼吁联合国、大湖地区国际会议继续充分发挥幹旋作用，推动地区国家就应对非法武装团伙、武装分子复员、解武和重返社会等问题进一步加强协调与合作。

在实现经济社会发展方面加大投入。发展是解决一切问题的总钥匙。大湖地区问题的根源在于贫困和发展不足，出路在于实现可持续发展。国际社会应在互联互通、医疗、教育等基础设施建设领域加大对大湖地区国家的援助和投资，帮助地区国家创造就业、改善民生。特使办正协助筹备将于11月在卢旺达举行的大湖地区投资和贸易会议，相信这将有助于吸引国际投资，促进跨境贸易。中方对此表示欢迎，希望特使办进一步促进大湖地区国家加强经济合作，加强基础设施互联互通，推动一体化进程，实现经济和社会可持续发展，实现大湖地区持久和平。

张军表示，中方愿同国际社会一道，继续为大湖地区早日实现和平、稳定与发展贡献力量。中方将致力于加强地区和平建设，积极参与联合国在该地区的维和行动，提供军事援助，支持地区国家推进和平进程。中方将致力于加强地区发展能力建设，在基础设施、农业、医疗卫生等领域提供力所能及的帮助，以发展促和平。中方将致力于推进地区伙伴关系建设，帮助地区国家加强人员往来和人文交流，构建相互信任、相互协作的伙伴关系，以文化促和平。

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