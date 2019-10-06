华为：计划三年内为埃及培养IT英才12000名

人民网开罗10月4日电（记者 景玥）近日，华为公司在开罗举办首届信息通信技术 “人才库”年会。中国驻埃及大使廖力强、埃及通信部长阿姆鲁、埃及劳工部长萨凡、埃及高教部长加法尔出席峰会。

廖力强在致辞中表示，华为是埃及市场最大的信息通信技术解决方案供应商之一，积极参与埃及国家骨干网项目，为埃及国家骨干网提速项目做出了重要贡献。当前埃及带宽套餐已达到30M起步，埃及民众可以以更低的资费获得更好的宽带体验。中国公司愿继续为埃及的科技创新，数字经济发展奉献力量。中国和埃及作为两个发展中大国，都有建设数字社会、改善人民生活的共同愿望，两国未来在通信领域的合作将会越来越深，越来越广。

埃及通讯部长阿姆鲁、劳工部长萨凡、高教部长加法尔纷纷表示，埃及通信部与华为的合作是培养埃及通信人才和实现数字化转型的重要里程碑。科技是引领国家进步的重要力量，埃中两国在科技领域的合作将为埃及青年的成才和发展带来更多机遇，希望在座的埃及青年把握机会，锻炼成才，为埃及的数字化建设做出贡献。也希望埃及未来，能与华为公司在芯片和云计算方面展开合作。

埃及华为首席执行官孙珞程表示，华为信息通信技术“人才库”项目，旨在构建开放、活力的埃及人才生态系统，为埃及实现数字化转型贡献力量。华为与埃及各高校合作，目前已设立25所华为信息通信技术学院，目标是在未来3年内，通过网上学院和英才计划为埃及社会培养超过12000名信息通信技术类大学生。

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