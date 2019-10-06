谬莫大焉！中国驻北马其顿大使三驳蓬佩奥涉华言论

人民网讯 据中国驻北马其顿共和国大使馆网站消息，针对美国国务卿蓬佩奥在10月4日访问北马其顿记者会上无端指责中方一事，中国驻北马其顿大使张佐表示，中方对此种罔顾事实、肆意抹黑的言论表示坚决反对。对于蓬佩奥谬论，张佐大使提出三点予以批驳。

蓬佩奥先生诬称中国对敏感技术的投资有风险，谬莫大焉！

首先，不知蓬佩奥先生指的是什么“敏感技术”以及有哪些“风险”？这也很符合美方一贯的“莫须有”做法。近年来，美国经常在没有任何事实根据和确凿证据的情况下，将正常的科技发展合作政治化，以莫须有罪名，抹黑打压中国高科技企业。

同时，蓬佩奥先生的言论也是出于自私狭隘、有罪推定的思维，其本质是赤裸裸的科技霸权主义和贸易投资保护主义，违反了WTO非歧视的原则。中国的科技发展成就一不靠偷，二不靠抢，而是包括广大科技工作者在内的全体中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。中国的发展权利，包括中国高科技企业的发展权利，理应得到各方充分尊重。

我们希望蓬佩奥先生以开放包容的心态看待其他国家的科技进步以及国家间的科技合作。不能只允许自己发展，容不得别人进步。动辄对他国的科技进步和科技合作进行指责、抹黑和打压，更是完全没有道理。

蓬佩奥先生诽谤中国以行贿为手段获得基础设施建设合同，谬莫大焉！

2018年，中国高速公路里程达到14.26万公里，居世界第一。

中国铁路营业里程超过13万公里，其中高铁里程达到3万公里，遥居世界第一，而且超过世界高铁总里程的三分之二。

当今世界100座最高桥梁中，超过半数都在中国，包括世界最高的桥梁——北盘江大桥和世界上最长、施工技术难度最大的跨海大桥——港珠澳大桥。

2018年，中国地铁以4354公里的总运营里程排名全球第一，而排名第二的美国仅有1100多公里。

江河湖海、高山峡谷、雪域高原、荒漠戈壁，被中国人一次又一次地征服。基础设施建设，就没有中国人建不了的！

中国公司赢得基础设施建设合同凭的是先进的技术，凭的是丰富的经验，凭的是辉煌的业绩，凭的是过硬的实力，凭的是中国人不服输的精神！

同时，中国秉持正确义利观，以自己的辛勤汗水使东非有了第一条高速公路，马尔代夫有了第一座跨海大桥，白俄罗斯第一次有了自己的轿车制造业，哈萨克斯坦第一次有了出海通道……请问蓬佩奥先生，美国又为阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚带去了什么？！

一段时间来，美方不但滥用国家力量打压中国企业，而且满世界煽风点火，对中国企业进行抹黑攻击。这种行为违反基本的市场精神和国际规则，既不光彩也不道德。

蓬佩奥先生恫吓北马方，与中国合作要么腐败肆虐，要么债务缠身，谬莫大焉！

作为北马其顿的好伙伴、好朋友、好兄弟，中方始终根据北马需要，与北马合作改善其基础设施状况，帮助其加快经济社会发展，给北马人民带来了实实在在的好处。中国与他国合作都充分考虑其债务可持续性，历来通过友好平等协商，找到双方共同接受的方案。这也是中北马合作为什么能得到北马方热烈欢迎的根本原因之一。

鞋子合不合适，只有脚才知道。中北马合作好不好，北马方最有发言权。今年4月，扎埃夫总理表示，中国—中东欧国家合作有力助推了北马其顿经济社会发展，互联互通项目产生积极辐射带动作用，北马其顿从中获益。北马其顿愿同中方深化贸易、投资、能源、农业、基础设施合作，推动双边关系取得更大发展。

蓬佩奥先生有关言行纯属挑拨离间，低估了北马人民的智慧和判断力，没有任何意义，也不会有任何结果。

事实胜于雄辩，公道自在人心。历史已经并将继续证明，中国的发展是世界的机遇。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国将始终在相互尊重的基础上，同世界各国包括北马其顿，开展平等互利合作。这不是任何国家、任何人能够诋毁的。

谎言终归是谎言，重复一万遍也变不成事实。希望蓬佩奥先生能回归理智，睁开眼睛说明白话，拿出应有的、负责任的态度，先管好本国的事，之后再为促进中东欧地区的发展与繁荣做点建设性、有意义的事，相信这才是北马政府和人民真正希望看到的。

(责编：刘洁妍、杨牧)