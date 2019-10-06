新中国70周年献礼片《我和我的祖国》洛杉矶首映（图片由全美中华青年联合会会长任向东提供）

人民网华盛顿10月4日电（记者 吴乐珺）近日，庆祝中华人民共和国成立70周年献礼片《我和我的祖国》在洛杉矶亚凯迪亚市的AMC电影中心举办，近200名华人和留学生出席。

7个故事，7个瞬间，追寻新中国辉煌历程，回味难忘动人故事，令全场观众充满自豪和感动。首映礼入场处，电影背景板和7个短片的海报引人驻足，合影留念。组织者为来宾准备了红心和五星红旗贴纸，许多观众贴在了脸颊上或衣服上。“我和我的祖国，一刻也不能分割”，电影放映前观众起立合唱，激情洋溢的歌声伴着手中挥舞的五星红旗，将全场带入激情澎拜的气氛。

观影结束后，全美中华青年联合会会长任向东表示，这部电影不仅是“唤醒全球华人共同回忆”的燃情巨制，更能激发海外华人的自豪感和内心对祖国的眷恋之情。难能可贵的是，现场这么多的青年人和留学生在观看电影时的投入和感动。

加州大学尔湾分校距离首映礼的影院车程近两个小时，中国学生学者联谊会UCI-CSSA的前任会长于蓝、庄承豪等近二十位同学一起出席了首映礼。于蓝看完电影后在她发的朋友圈里写道：“感谢爸妈把我生成中国人、感谢爸妈是中国人。”

据华人影业洛杉矶办公室工作人员王宇轩介绍，这部电影在洛杉矶各大影院的放映档期是两个星期。目前的订票情况可以用“火爆”来形容，非常有可能要加场。

该电影由华夏电影发行有限责任公司领衔出品、人民网等联合出品。南加州大学安娜堡电影宣发协会的中国留学生们承担了首映礼的协办和现场义工的安排。美西南地区中国学生学者联谊会、全美中华青年联合会、南加州中国高校校友会联盟参与支持了这部电影的洛杉矶首映礼。（完）

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