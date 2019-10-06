法国巴黎召开“2019中法投资对话”

卢沙野大使在“2019中法投资对话”活动上致辞 （人民网记者 葛文博摄）

人民网巴黎10月4日电（记者 葛文博）4日，“2019中法投资对话”在法国巴黎大区工商会总部召开，中国驻法国大使卢沙野、巴黎大区工商会主席柯林、法国中国工商会主席潘诺、中欧国际工商学院院长杰恩等出席开幕式。

卢沙野致辞表示，一个时期以来，个别国家顽固推行单边主义、保护主义政策甚至悍然发起贸易战，给世界经济带来巨大不确定性。中国经济已从一个小池塘成长为一片大海，具备了抵御狂风骤雨的能力，成功地顶住了外部压力考验。中国经济长期向好趋势不变，转型升级正在加速推进，对外开放步伐不慢反快。中国正以实际行动维护多边主义和自由贸易。

卢沙野指出，今年是中法建交55周年，紧密持久的中法全面战略伙伴关系进入新时代，中法合作也迈入新的发展阶段，迎来新的发展机遇。希望大家共同维护中法合作的良好氛围，提升中法合作的“含金量”，培育中法合作的增长点，维护中法合作的积极形象。他表示，距第二届进博会开幕还有整整一个月时间，谨祝即将参加进博会的法国企业参展顺利，赢得更多订单，扩大法国产品在中国市场的能见度和知名度。

本次对话会议由法国巴黎大区工商会及其下设法中交流委员会主办，中欧国际工商学院、巴黎大区工商会、法国中国工商会、中欧国际工商学院、毕马威集团等协办。与会嘉宾围绕“法国制造如何呼应中国消费者需求”等主题进行热烈讨论。

中广核欧洲能源公司获得会议“中法企业社会责任奖”。中广核欧洲能源公司总裁黄远征表示，中法两国维护《巴黎协定》，携手发展清洁能源，企业有更多动力参与创造更为安全、清洁和绿色的世界。

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