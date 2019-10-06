西日本中国留学人员举办多项活动庆祝新中国成立70周年

中国驻大阪总领事馆组织西日本中国留学人员举行庆祝新中国成立70周年活动。（人民网记者 刘军国摄）

人民网东京10月5日电（记者 刘军国）2019年10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京隆重举行。在这普天同庆的时刻，中国驻大阪总领事馆组织西日本中国留学人员代表举行隆重的升国旗仪式、集体收看庆祝大会和阅兵式现场直播、交流会，与祖国人民共同庆祝中华人民共和国成立70周年。中国驻大阪总领事馆大使衔总领事李天然、副总领事刘磊出席，西日本学友会代表、国家公派留学生和访问学者代表，全馆馆员等共约60人参加。

李天然表示，今天是中华人民共和国成立70周年的大喜日子，我们在这里用唱国歌升国旗的方式，共同祝愿祖国母亲繁荣昌盛。希望各位同学不忘留学初心，牢记报国使命，在最好的年代，做最好的自己，继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为促进中日世代友好作出新贡献。

在升国旗仪式上，大家身着“I love China”字样的T恤，齐唱国歌，目送鲜艳的五星红旗冉冉升起。在观看庆祝大会和阅兵式现场直播后，大家心情激动，纷纷表达了对祖国的思念之情，表示将牢记习近平主席讲话，刻苦学习、努力创新，用汗水和辛劳将伟大祖国的明天建设得更加美好，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而接力奋斗。最后大家高举五星红旗，齐声合唱《我和我的祖国》，激情昂扬的歌声响彻会场，与五星红旗交相辉映，将活动推向高潮。

国庆期间，西日本各高校学友会纷纷举行了庆国庆活动，冈山地区中国留学生学友会举办了“告白祖国”活动、大阪大学中国留学生学友会举办了“迎国庆欢乐科普”活动、大阪产业大学学友会举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动等。（完）

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