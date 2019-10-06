西班牙IE大学成立中国研究中心

人民网马德里10月4日电 （记者 姜波）西班牙IE大学中国研究中心4日在马德里正式宣布成立，IE中国研究中心未来将通过展示中国最佳实践案例及新型商业模式，以及与中国主要学术及商业活动参与者进行联合应用研究促进中国与欧洲商业及学术界在个人层面及职业层面上的交流，加大中国创业者在IE大学项目的参与度，推动与中国大陆及港澳台地区经济及商业相关领域的学术研究。

IE中国研究中心在成立之日，也对外公布了其关于中国经济的第一份研究报告——《中国与欧盟创业对比分析报告》。该报告由IE大学教授马彬撰写，分析了中国企业家在创业上的异同。

根据该《分析报告》的主要结论，马彬教授指出，欧洲有54%的初创公司专注于传统行业领域，而中国有52%的初创公司主要面向于互联网领域，这一领域的欧洲公司比例仅为34%。在能源领域，10％的中国初创公司专注于新型能源，而这一比例在欧洲仅为6%。在资本方面，中国72％的初创公司由私募股权提供资金，而欧洲只有54％的公司采用该渠道进行资金募集。

此外，报告还指出，79%的中国创业人士拥有硕士或博士学位，与中国相比，欧洲创业者的研究生比例为64%。在年龄方面，欧洲创业人士的平均年龄为39岁，略低于中国的平均创业年龄42.6岁。从国际从业经验来看，欧洲以2.97年的平均水平略高于中国的1.28年。在性别方面，中国创业者中的女性比例为25%，而欧洲仅为18%。

IE中国研究中心的成立正值中华人民共和国成立70周年之际，研究中心的成立彰显了中国与日俱增的国际影响力。据介绍，未来IE中国研究中心的工作重点是分析中国市场以及在中国投资的挑战和机遇，中国作为世界重要经济及商业中心，已经成为全球技术创新和新型商业模式开发的基准。 IE大学基金会将通过奖学金，应用研究和社会创新计划来支持IE中国研究中心的发展策略。

“IE中国研究中心将通过报告、案例研究及组织与中国相关的各类活动，从教学管理技能的角度来了解世界经济的新动态以及如何应对这些动态。” IE中国中心主任费利克斯·瓦尔迪维索表示：“我们发表的第一份报告有助于对中国及欧洲创业概况进行分析，因为初创公司是全球经济重要支柱之一。”

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