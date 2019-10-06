人民网>>国际

开启中非合作共赢共同发展新时代（大使随笔）

林松添

2019年10月06日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　今年是新中国成立70周年。70年来，中国外交坚持独立自主、和平发展、合作共赢，走出了一条中国特色大国外交之路。值得骄傲的是，任由国际风云变幻，中国与非洲始终患难与共，结成了休戚与共的命运共同体和利益共同体。

　　中非始终是维护公平正义的天然同盟军。过去，中非为反帝反殖、争取国家独立、民族解放并肩战斗。如今，中非为实现共同发展、摆脱贫困、维护多边主义、反对霸权霸凌和单边主义紧密合作。在中国恢复在联合国合法席位以及台湾、南海、人权等涉及中国核心利益和重大关切问题上，非洲国家始终坚定支持中国，从不缺席。

　　党的十八大以来，习近平主席四次出访非洲，对多个非洲国家进行国事访问，两次主持中非合作论坛峰会，提出了真实亲诚对非政策理念和正确义利观，以思想指引、行动感召和榜样示范，开启了中非合作共赢、共同发展的新时代。

　　习近平主席先后提出中非“十大合作计划”和“八大行动”，其核心目的就是助力非洲破解基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈，推动“一带一路”倡议对接非洲各国发展战略，实现中非合作共赢、共同发展。

　　中国已成为非洲快速崛起的主要助推器。2018年中国对非贸易逆势增长20%，其中进口增长30%。中非贸易额由2000年100多亿美元增至2041.9亿美元，中国对非投资存量从不到10亿美元增至1100多亿美元。目前，非洲超过30%的基础设施项目，包括80%的通信基础设施都是由中方融资建设的。

　　中国是非洲和平安全的守护者。中国是联合国维和经费第二大出资国，在安理会5个常任理事国中派出维和人员最多。中国缴纳的维和费用75%用于非洲，80%的中国维和人员部署在非洲。长期以来，2000多名中国维和人员在非洲7个地区坚守维和使命。

　　中国和非洲是患难与共的好兄弟。2008年中国汶川特大地震发生后，赤道几内亚等非洲国家把善款送到北京。2014年西非暴发埃博拉疫情后，当一些西方国家关闭航线、撤离人员时，习近平主席下令万里驰援，启动了新中国成立以来最大规模的人道主义援助行动，不仅要求中国外交官和专家组在疫区坚守，还租用了23架次包机，及时向疫区送去一批批紧急抗疫物资、专家和医疗人员，引领了国际社会援非抗疫行动。

　　习近平主席始终以诚相待，赢得了非洲一大片真朋友。本人多次参加习近平主席会见非洲国家领导人的活动，见证了两次中非合作论坛峰会，切身感受习近平主席的领袖风范。2018年中非合作论坛北京峰会期间，非洲国家与会领导人多达52位，习近平主席一一安排双边会谈会见。每次会见非洲国家领导人，无论国家大小、会谈时间长短，他都耐心倾听对方诉说，既以思想引领，又有感情交融，让对方无不深受感动。

　　中国特色大国外交进入新时代。我们坚信，在习近平外交思想指引下，中非全面战略合作伙伴关系必将行稳致远，为构建人类命运共同体树立典范。

　　（作者为中国驻南非大使）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月06日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved